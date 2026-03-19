Россия восстанавливает полки и стягивает ресурсы: Волошин раскрыл планы противника на юге

С баз Восточного военного округа противник планирует перебросить более 250 единиц боевой техники.

Российские войска не демонстрируют намерений сокращать интенсивность боевых действий на южном направлении и активно восполняют потери в личном составе и технике. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин LIGA.net.

По информации разведки, противник в настоящее время доукомплектовывает отдельные подразделения. В частности, речь идет о 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которую планируют передать под командование 5-й армии. Для восстановления одного из ее полков из резервов уже направлено около 150 военных.

На направлении в районе Степногорска в Запорожской области российские силы наращивают ресурсы для поддержки штурмов. Артиллерийские подразделения получили более 100 боеприпасов, а подразделения беспилотников – около 400 ударных дронов самолетного типа "Молния-2".

Кроме того, по словам Волошина, с баз Восточного военного округа РФ планируется переброска более 250 единиц боевой техники на временно оккупированные территории Донецкой области.

Как отметил Волошин, такие действия свидетельствуют о намерениях российских сил и в дальнейшем поддерживать высокий уровень боевой активности. Речь идет об усилении подразделений, обеспечивающих штурмовые действия огневой поддержкой, боеприпасами и беспилотниками.

"Противник сейчас пытается восполнить потери как в живой силе, так и в технике, обеспечить больше частей, которые поддерживают огнем, боеприпасами и беспилотниками. Все это говорит о том, что противник не планирует снижать активность на южном направлении", – подчеркнул Волошин.

Ситуация на юге

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин говорил, что российское командование перебрасывает на юг Украины подразделения морской пехоты для участия в штурмовых действиях. По его словам, недавно на Гуляйпольское направление перебросили российскую отдельную бригаду морской пехоты – 40-ю бригаду Тихоокеанского флота РФ, которая уже участвовала в штурмовых действиях возле населенных пунктов Варваривка, Прилуки.

