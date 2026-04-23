Инструкторы из Украины впервые начали обучать немецких солдат в учебных центрах Бундесвера

Соглашение об отправке украинских инструкторов в немецкие учебные центры было достигнуто в феврале 2026 года.

Украинские военные инструкторы впервые прибыли в Германию для обучения подразделений Бундесвера. Об этом сообщил инспектор Бундесвера генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг в интервью Welt.

Фройдинг рассказал журналистам, что привлечение украинских инструкторов к обучению немецких солдат началось еще до Пасхи. По его словам, для обучения набрали бойцов с практическим опытом боевых действий, а не штабных офицеров.

Генерал-лейтенант поделился, что украинские инструкторы уже работают в Школе бронетанковых войск, Инженерной школе и Центре подготовки по беспилотным системам, а также планируется прибытие дополнительных групп инструкторов в Артиллерийскую школу. Он отметил, что учебная программа сосредоточена на двух ключевых навыках: защита от дронов и эффективное использование беспилотных систем в наступательных операциях с применением всех видов вооружений.

В издании напомнили, что соглашение об отправке украинских инструкторов в немецкие учебные центры было достигнуто в феврале 2026 года. Фройдинг подчеркнул, что для обучения немецкой армии нужны люди, которые действительно воевали, а не офицеры, которые руководили войной с командных пунктов.

"Украинские военные в настоящее время - единственные в мире, кто имеет опыт боевых действий на передовой против России", - сказал он.

Фройдинг заявил, что Германия рассматривает 2029 год как потенциальную дату, к которой Россия может быть готова к нападению на страны НАТО.

"Это почти послезавтра. У нас нет времени - враг не будет ждать, пока мы объявим о своей готовности", - подчеркнул он.

Разница в "менталитете" между бойцами ВСУ и НАТО

Ранее бывший британский инструктор, назвавшийся майором Магуайром, рассказал журналистам, что украинские бойцы действуют значительно осторожнее и поэтому медленнее на поле боя, что заметно отличает их от солдат западных армий.

По словам Магуайра, некоторые западные инструкторы, работающие с украинскими солдатами, сначала считали своих учеников "немного ленивыми", потому что те настаивали на медленном движении. Однако причина в другом: в реальной войне с россиянами украинцы убедились, что осторожность важнее скорости.

