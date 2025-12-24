Британский инструктор рассказал о 'разнице в менталитете' между бойцами ВСУ и НАТО

После того, как украинцы начали тренироваться в Британии, британцам пришлось спешно адаптировать свою учебную программу к реалиям настоящей войны.

Украинские бойцы действуют значительно осторожнее и поэтому медленнее на поле боя, что заметно отличает их от солдат западных армий, которые привыкли к кавалерийским темпам продвижения на передовой. Об этом в интервью Business Insider рассказал бывший британский инструктор, назвавшийся майором Магуайром.

Британский офицер помогал тренировать украинцев на полигонах в Великобритании. Поскольку не все украинцы были зелеными рекрутами, а многие из них уже имели определенный боевой опыт, Магуайр заметил "разницу в менталитете" между украинцами и британцами.

По словам Магуайра, некоторые западные инструкторы, работающие с украинскими солдатами, сначала считали своих учеников "немного ленивыми", потому что те настаивали на медленном движении. Однако причина в другом: в реальной войне с россиянами украинцы убедились, что осторожность важнее скорости.

Например, украинским солдатам нужно много времени, чтобы пройти через двери в доме, который они зачищают. "Они будут искать провода, проверять абсолютно все на них", - говорит Магуайр.

Его опыт взаимодействия с украинскими ветеранами показал, что украинские военные не переходили к следующему дому, "пока они не подавили и не проверили каждую потенциальную огневую точку, позицию, мину. Они не двинутся, пока не скорректируют дроны или артиллерию, чтобы это сделать".

Магуайр сказал, что британские инструкторы были немного нетерпеливыми, поскольку менталитет был таким: "Вы идите, давайте сделаем это", но отношение изменилось, когда они разговаривали с украинцами и учились у них. Он сказал, что они поняли, что подход "не спешите" на самом деле был "довольно неплохим".

Несмотря на свою осторожность и неспешность действий украинцы имеют "лучшее понимание того, что нужно для победы", и "чистую решимость" в борьбе с врагом. Британский инструктор отметил, что украинцы, которых он обучал, пришли сразу после "ожесточенных боевых действий", показав уровень инстинктивной агрессии и боевой готовности, невиданный британскими военными.

По словам Магуайра, программа обучения украинцев в Британии на самом деле была двусторонней. Поскольку многие украинцы на момент участия в ней уже имели боевой опыт, они многому научили самих британских инструкторов. Это было учтено при обучении следующих групп украинцев и самих британских войск.

"Есть вещи, в которых они намного лучше нас", - сказал британский военный.

Как украинцы тренировались в Британии

Ранее УНИАН рассказывал, что обучение десятков тысяч украинских военных в Европе, в частности в Великобритании, выявило серьезный разрыв между западными военными стандартами и реалиями войны в Украине.

По словам британского инструктора, "классические" чистые и укрепленные окопы и медленные "безопасные" тактики, отработанные на полигонах, практически непригодны в условиях постоянных артобстрелов, дронов, мин и ловушек, с которыми сталкиваются украинские военные. Украинцы, многие из которых имеют боевой опыт, роют окопы быстро и утилитарно, не тратя время на "идеальное" обустройство.

