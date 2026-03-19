Союзники используют дорогие ракеты против дешёвых дронов и не умеют маскировать радары от врага, отметили специалисты ПВО из Украины.

Несмотря на то, что Дональд Трамп отказался от украинских дронов, президент Украины Владимир Зеленский все же отправил группу из 201 специалиста по запросу Центрального командования США в Персидский залив, чтобы те научили американцев противодействовать дронам-камикадзе "Шахед". Украинцы были поражены тем, как армия США борется с дронами, пишет The Times, пообщавшись с украинскими мастерами ПВО.

Самое главное, что удивило военных ВСУ, – это растрата дорогостоящих ракет на дешевые дроны-камикадзе. Армия США и союзники запускают ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы сбить дроны стоимостью в несколько десятков тысяч.

"Часто они (США и их союзники, – ред.) стреляли бездумно. Например, они использовали ракету SM-6 – с корабля, очень хорошую ракету стоимостью около 6 миллионов долларов, чтобы сбить "Шахед" стоимостью 70 000 долларов", – сказал украинский офицер в интервью.

Кроме того, украинских инструкторов поразила неспособность союзников скрывать свои ценные радары от врага. В этом деле украинцы имеют огромный опыт, и для россиян повредить украинские мобильные радары, которые постоянно перемещаются, – почти непосильная задача, отмечает издание.

Один из украинских экспертов привел пример, когда всего три дешевых "Шахеда" поразили радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью миллиард долларов, а также как минимум один радар высотных систем противовоздушной обороны Terminal, каждый стоимостью около 300 миллионов долларов. Радары были четко видны на общедоступных спутниковых снимках.

"Два месяца они стояли точно на том же месте, а потом прилетели "Шахеды". Три "Шахеды" стоимостью около 70 000 долларов каждая. И все", – сказал The Times высокопоставленный украинский офицер.

Ситуация вокруг Ирана

Воздушная оборона Ирана могла сбить истребитель F-35. Согласно сообщениям CNN, самый современный американский самолет пятого поколения F-35 совершил аварийную посадку на базе ВВС США на Ближнем Востоке после возможного поражения иранскими системами ПВО.

Украинские дроны-перехватчики, вероятно, не будут эффективны на Ближнем Востоке. Как отметил Евгений Дикий, большинство украинских моделей дронов-перехватчиков требуют высококвалифицированных операторов для эффективного управления из-за отсутствия совершенного машинного зрения. Таких специалистов на Ближнем Востоке нет.

В то же время США направили комплексы для уничтожения иранских дронов "Шахед" на Ближний Восток. По данным американских чиновников, небольшое количество комплексов Merops, которые испытали в Украине, было отправлено из запасов армии США в Европе на Ближний Восток. Американский персонал не только будет использовать эти системы, но и обучать других военнослужащих их эксплуатации.

