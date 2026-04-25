Возможно совместное производство: Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве в обороне

Алиев отметил необходимость увеличения товарооборота между странами.

Украина и Азербайджан договорились о намерении углублять сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса, в частности о возможном развитии совместного производства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Алиев сообщил, что стороны договорились провести следующую встречу в Украине и подтвердили высокий уровень двустороннего партнерства. По его словам, военно-техническое сотрудничество имеет "широкие перспективы как в Украине, так и в Азербайджане".

"Мы видим развитие военных индустрий, ОПК и можем наладить совместное производство. Сегодня у нас также были обширные переговоры по этому поводу. И во всех сферах мы хотим углублять наше сотрудничество", – сказал он.

Алиев также отметил необходимость наращивания товарооборота, который уже превышает 500 млн долларов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что направление безопасности в настоящее время является ключевым в отношениях между странами. По его словам, Украина делится опытом, полученным во время войны, а сотрудничество в ОПК будет способствовать укреплению безопасности обоих государств и одновременно стимулировать экономические связи.

"Я разговаривал с экспертами, которые находятся в Азербайджане, они безусловно поддерживают наших коллег. Мы будем развивать сотрудничество, и это важные направления, которые точно увеличат и безопасность, и товарооборот", – сказал президент.

Он также сообщил, что по итогам встречи стороны подписали шесть документов в различных сферах. Детали договоренностей должны обнародовать правительственные команды позже.

Отдельно Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку Украины в энергетической сфере, в частности, за предоставленные 11 энергетических пакетов во время сложного зимнего периода. Также он отметил гуманитарную помощь – прием более 500 украинских детей из приграничных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 апреля, прибыл в Азербайджан для встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства уже заслушал доклад украинских военных, которые делятся украинским опытом и экспертизой в защите неба.

В феврале 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за время войны в Украине Россия неоднократно атаковала посольство Азербайджана в Киеве и объекты энергетики, принадлежащие азербайджанским владельцам, и эти атаки были сознательными. Алиев подчеркнул, что российские удары по азербайджанским объектам в Украине "конечно же, расцениваются как недружественный шаг по отношению к Азербайджану".

Вас также могут заинтересовать новости: