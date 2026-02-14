Алиев рассказал, как РФ трижды атаковала посольство Азербайджана в Киеве

Россияне точно знали, где находится посольство Азербайджана, отметил Алиев.

За время войны в Украине Россия неоднократно атаковала посольство Азербайджана в Киеве и объекты энергетики, принадлежащие азербайджанским собственникам. Эти атаки были сознательными, заявил в комментарии "Украинской правде" президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Было три атаки на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, а также трижды были атаки на посольство Азербайджана в Украине", - заявил он.

По словам Алиева, после первой атаки в Баку предположили, что это могла быть случайность, и потому передали Москве точные координаты дипломатических представительств Азербайджана в Украине, "включая консульский отдел, наши культурные центры и все остальное", чтобы избежать случайных попаданий в будущем.

"Несмотря на это, произошли еще две атаки. Поэтому это была сознательная атака на дипломатическое представительство Азербайджана", - отметил президент страны.

Алиев подчеркнул, что российские удары по азербайджанским объектам в Украине "конечно же, расцениваются как недружественный шаг в отношении Азербайджана".

Российские удары по азербайджанским объектам в Украине

Как писал УНИАН, в прошлом году Россия атаковала нефтяные терминалы азербайджанской компании SOCAR в порту Одессы.

В ноябре президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате очередной российской атаки по Киеву пострадало посольство Азербайджана.

