Украина может стать частью оборонительного щита НАТО в случае агрессии России, - эксперт

Он предложил заключить двусторонние договоры о безопасности между Украиной и странами Балтии.

Если россияне нападут на страны Балтии, то Украина может стать частью общего оборонного щита, что должно заставить Кремль отказаться от агрессии. Такое мнение высказал бывший глава аппарата Министерства обороны Федеративной Республики Германия Нико Ланге в интервью "РБК-Украина".

Он считает, что готовность НАТО к возможной войне с РФ зависит от конкретной страны.

"Страны Северной Европы и страны Балтии абсолютно готовы. С другой стороны, многие другие страны Европы не хотят этого", - добавил Ланге.

По словам политика, отдельной проблемой являются США, ведь без их поддержки реализовать такие планы защиты невозможно, поэтому если Америка окажется ненадежным партнером, то вся система даст сбой.

В то же время Ланге отметил, что выход - это заставить Россию понять: нападение на Прибалтику и нападение на Украину - это одно и то же.

"Что бы вы ни делали в Украине или в странах Балтии, вас победят. Вы не сможете выиграть эту войну. И я думаю, что Украина является частью этого сообщения", - заверил эксперт.

Поэтому для этого он предложил двусторонние договоры о безопасности между Украиной и странами Балтии, вне рамок Альянса или ЕС, но не вопреки им.

Ланге добавил, что основой для такого сближения может стать уже существующий Киевский пакт безопасности, на базе которого можно расширить сотрудничество:

проводить совместные военные учения;

направлять войска для совместной подготовки;

делиться опытом и знаниями.

Также он считает, что необходимо интегрировать системы противоракетной и противовоздушной обороны Украины и восточного фланга НАТО в единую сеть.

"Украина поможет восточному флангу НАТО, а страны НАТО, благодаря своим возможностям, помогут Украине", - подчеркнул эксперт.

Политик подытожил, что это касается и средств перехвата БпЛА, которые тоже нужно объединить в единую систему.

Ранее в Politico писали, что война в Иране выявила 5 главных слабостей НАТО в случае конфликта с Россией. По словам журналистов, ими оказались нехватка боеприпасов, отсутствие превосходства в воздухе, недостаточно мощные военно-морские силы, длительная разобщенность и то, что Украина имеет значение.

В то же время адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Россия хочет вернуть все, что имела в СССР, поэтому угроза существует не только для стран Балтии. Также он прокомментировал заявления самих балтийских стран о том, что они пока не видят непосредственной угрозы со стороны России.

"Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю. Это те люди, которые непосредственно отслеживают развитие обстановки. Они находятся на линии фронта. Никто не может дать нам более точный совет и информацию, чем они", - подчеркнул Драгоне.

Вас также могут заинтересовать новости: