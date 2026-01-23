Трамп отозвал приглашение премьера Канады в 'Совет мира'

Президент США отменил участие Марка Карни в новом международном органе после его критики тарифной политики и мирового порядка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отзывает ранее направленное приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к созданному им "Совету мира". Об этом американский лидер сообщил в четверг в посте на платформе Truth Social.

В обращении к Карни Трамп отметил, что совет отменяет свое приглашение об участии Канады в организации, которую он назвал "самым престижным Советом лидеров, который когда-либо собирался".

"Пожалуйста, пусть это письмо служит подтверждением того, что "Совет мира" отзывает свое приглашение о вступлении Канады в организацию", – написал Трамп.

Видео дня

Что предшествовало

Ранее в тот же день президент США официально объявил о создании "Совета мира" во время мероприятий в Давосе.

Изначально этот орган планировался как ограниченная структура для надзора за восстановлением сектора Газа после двухлетней войны между Израилем и ХАМАС. Однако впоследствии мандат совета был существенно расширен – он должен заниматься урегулированием конфликтов в разных регионах мира. В проекте устава, который рассылали потенциальным участникам, вопрос Газы вообще не упоминается.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее неоднократно критиковал действия Трампа, обвиняя его в подрыве "порядка, основанного на правилах", а также во введении жестких торговых тарифов. По данным CNN, Карни рассматривал возможность присоединения к Совету мира при определенных условиях, однако детали, в частности финансовые, оставались несогласованными.

Отзыв приглашения свидетельствует о дальнейшем обострении политических отношений между Вашингтоном и Оттавой на фоне торговых споров и разногласий во внешней политике.

Вас также могут заинтересовать новости: