Трамп объявил о начале деятельности 'Совета мира'

В частности, был подписан Устав этой организации и инаугурационный документ об определении мандата "Совета мира" по урегулированию ситуации в Секторе Газа в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально объявил о начале деятельности "Совета мира".

Об этом Трамп заявил во время торжественной церемонии подписания инаугурационных документов для начала работы "Совета мира" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В начале церемонии подписания документов Трамп был объявлен председателем "Совета мира".

В своем вступительном слове Трамп заявил, что на этой церемонии собралось "много его друзей" из других стран.

В частности, к "Совету мира" присоединились следующие страны: Марокко, Бахрейн, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция. ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

Лидеры и представители этих стран присоединились к церемонии подписания документов о начале деятельности "Совета мира". В частности, был подписан устав организации.

В этой связи пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что "Совет мира" официально стал международной организацией.

Также Трамп подписал инаугурационную резолюцию, в которой будет определен мандат "Совета мира" в отношении Сектора Газа в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2803 (о прекращении конфликта в Секторе Газа).

Как заявил Трамп, "Совет мира" должен совместно работать с Организацией Объединенных Наций.

"Как только этот Совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим. И мы будем это делать совместно с Организацией Объединенных Наций", - отметил Трамп.

Как сказал президент США, ООН имеет колоссальный потенциал, но организация не использует его.

При этом он напомнил, что "завершил восемь войн", но никогда не говорил об этом с ООН. По его мнению, в ООН могли бы тоже это сделать, но не прилагали достаточных усилий для завершения войн.

По его убеждению, объединение усилий членов "Совета мира" и ООН будет чем-то "уникальным для мира".

Как отметил Трамп, ему нравится каждый лидер, который присоединился сегодня к началу деятельности "Совета мира".

Также Трамп сообщил, что его план по Газе предусматривает демилитаризацию и восстановление анклава. "Мы будем очень успешными в Газе", - убежден Трамп.

Президент США считает, что начало работы "Совета мира" – это "первые шаги к более светлому дню для Ближнего Востока и к гораздо более безопасному будущему для мира".

Как отметил Трамп, по его мнению, появился вполне реальный шанс покончить с десятилетиями страданий, остановить поколение ненависти и кровопролития, а также установить "прекрасный, вечный и славный мир" для Сектора Газы и всех регионов мира.

"Совет мира" - главные новости

По данным Bloomberg, Трамп может быть главой "Совета мира" и после завершения его срока пребывания на посту президента США в 2029 году.

Трамп пригласил в "Совет мира" многих мировых лидеров. Среди них - инициатор войны против Украины Владимир Путин. По словам президента США, он пригласил тех лидеров, которые "имеют огромное влияние".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ему поступило приглашение присоединиться к "Совету мира". Однако, как подчеркнул президент Украины, Россия является врагом Украины, и поэтому он не представляет, как Украина может участвовать в каком-либо совете, где присутствует РФ, которая выступает за войну против нашего государства.

Проект создания "Совета мира" предусматривает, что Трамп лично будет определять, кого приглашать в члены. Решения будут приниматься большинством голосов - каждое государство-член будет иметь один голос, однако все решения будут требовать одобрения Трампа.

Для постоянного членства в "Совете мира" необходимо внести взнос в размере 1 млрд долларов. Без взноса возможно трехлетнее членство. Собранные средства должны пойти на восстановление Сектора Газы.

