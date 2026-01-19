Совет мира Трампа: в Reuters рассказали, как отреагировали мировые лидеры на инициативу

Дипломаты предполагают, что инициатива Трампа может навредить работе Организации Объединенных Наций.

В воскресенье правительства осторожно отреагировали на приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к его инициативе Совет мира, направленной на разрешение конфликтов во всем мире, сообщает Reuters.

Издание отметило, что, по мнению дипломатов, этот план может навредить работе Организации Объединенных Наций. Примечательно, что только Венгрия, лидер которой является близким союзником Трампа, однозначно согласилась на приглашение.

Приводятся данные, что приглашение было отправлено около 60 странам и начало поступать в европейские столицы в субботу. Некоторые правительства решили не делать публичных заявлений, в то время как чиновники анонимно выражали обеспокоенность по поводу влияния на работу ООН.

Агентство успело ознакомиться с копией письма и проектом устава, где указано, что председателем совета на пожизненный срок будет действующий президент США Дональд Трамп.

Издание поделилось, что Совет начнет свою деятельность с решения конфликта в Газе, а затем расширит свою деятельность на другие конфликты.

Согласно информации в письме, срок полномочий членов совета будет ограничен тремя годами, если они не уплатят по 1 миллиарду долларов на финансирование деятельности совета и не получат постоянное членство.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время своего визита в Южной Корее рассказала журналистам, что ее страна "готова внести свой вклад". В то же время Мелони отметила, что не ясно, идет ли речь конкретно о Газе или о более широком мирном процессе.

Премьер-министр Канады Марк Карни рассказал, что в целом согласился с "Советом мира" Трампа по Газе, хотя детали еще прорабатываются.

Добавляется, что трое дипломатов и один израильский источник сообщили, что Трамп хочет, чтобы Совет мира со временем получил более широкую роль, чем Газа, и наблюдал за другими конфликтами, которые, по словам Трампа, "он уже урегулировал".

По словам чиновников, среди приглашенных к участию в Совете мира - лидеры Франции, Германии, Италии, Венгрии, Австралии, Канады, Европейской комиссии и ключевых государств Ближнего Востока.

Примечательно, что высокопоставленный чиновник ООН не обратился непосредственно к этому плану, но заявил, что Организация Объединенных Наций является единственной институцией с моральной и юридической способностью объединять все нации: как большие, так и малые.

В статье говорится, что Израиль и палестинская боевая группировка ХАМАС одобрили план Трампа, который предусматривает, что палестинскую технократическую администрацию будет контролировать международный совет. Надзор за управлением Газой будет осуществляться в течение переходного периода.

Многие эксперты и правозащитники считают, что руководство Трампа советом, который будет контролировать управление иностранной территорией, напоминает колониальную модель.

Совет мира: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна принимает приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира. Орбан отметил, что США признали "усилия Венгрии ради мира". Премьер Венгрии подчеркнул, что "когда есть Трамп, то есть и мир".

Также мы писали, что в администрации США рассматривают возможность создания Совета мира, который будет отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Высокопоставленный украинский чиновник поделился, что ее также, вероятно, возглавит глава Белого дома. Указывается, что в этот совет должны войти представители Украины, Европы, НАТО и России. По данным FT, этот план может быть представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

