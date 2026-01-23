Трамп сделал заявление о разговоре с Зеленским в Давосе и ситуации в Украине

Он отметил, что было бы хорошо завершить войну.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер прокомментировал их разговор.

"Он (Зеленский, – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны. Это не так, будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже шесть-семь месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Он добавил, что было бы хорошо завершить войну в Украине.

"Знаете, для нас это ничто. Мы зарабатываем деньги. Я не хочу зарабатывать деньги, но мы это делаем, тогда как Байден отдал 350 млрд долларов", – говорит Трамп.

Американский лидер также прокомментировал условия, в которых вынуждены жить украинцы из-за атак РФ по энергетике:

"Когда ты видишь, как они (украинцы) живут, без отопления, при температуре 20 градусов ниже нуля... ты понимаешь, что там очень холодно. Там климат в основном холоднее, чем в Канаде. А они живут без отопления. То, что они делают, чтобы выжить, просто поражает".

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе

В Офисе президента Украины рассказали, что Зеленский и Трамп провели "хорошие" переговоры в Давосе. Отмечалось, что в конце президенты Украины и США "немного пообщались тет-а-тет".

В то же время СМИ пишут, что Зеленский не смог договориться о послевоенном восстановлении и гарантиях безопасности Украины во время разговора с Трампом. Журналисты FT добавили, что переговоры с Трампом, который покинул Давос после часовой встречи, стали неудачей для Зеленского.

При этом издание Axios пишет, что это была одна из лучших встреч лидеров Украины и США, а Трамп был в хорошем настроении.

