Все больше американцев не поддерживают Трампа в вопросе войны в Украине, - опрос

Примерно 8 из 10 американцев в целом негативно относятся как к России, так и к Путину.

Республиканцы и демократы придерживаются разных мнений по поводу полномасштабной войны России против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

Согласно опросу, республиканцы чаще считают, что США оказывают Украине слишком большую поддержку. Они также выражают больше доверия президенту США Дональду Трампу в отношении войны, но в последние месяцы их уверенность снизилась.

Социологи отметили, что 32% американцев заявили, что уверены в том, что Трамп принимает правильные решения по поводу войны РФ против Украины. Это на 8% меньше, чем в августе 2025 года.

Также опрос показал, что демократы чаще, чем республиканцы, заявляют, что война между Россией и Украиной важна для них лично (62% против 49% среди республиканцев).

Кроме того, социологи выяснили, что примерно 8 из 10 американцев в целом негативно относятся как к России, так и к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. За последний год мнения не претерпели значительных изменений..

Социологи добавили, что половина взрослых американцев считает, что президент Украины Владимир Зеленский поступает правильно в отношении мировых дел, в то время как 40% опрошенных не согласны с этим утверждением. Демократы выражают более положительные мнения о Зеленском, чем республиканцы.

Также опрос показал, что 29% американцев считают, что США не оказывают достаточной поддержки Украине. В феврале 2025 года этот показатель составлял 22%.

Кроме того, в новом опросе больше республиканцев заявили о том, что считают Россию врагом, чем в 2025 году. В это же время среди демократов людей с таким мнением стало меньше.

Говоря о поддержке Украины, 29% опрошенных заявили, что США не оказывают Украине достаточной поддержки. Еще 26% считают, что поддержка оказывается в нужном объеме, а 20% уверены, что поддержка оказывается в избыточном объеме.

Социологи обратили внимание на то, что демократы более чем в четыре раза чаще, чем республиканцы, считают, что США не оказывают достаточной поддержки Украине (50% против 11%).

На вопрос, как американцы относятся к России, 83% респондентов ответили, что относятся к этой стране негативно. Аналогичным образом, значительное большинство представителей обеих партий не поддерживают действия Путина на мировой арене.

Многие американцы считают, что война Трампа против Ирана зашла слишком далеко

Ранее опрос, проведенный Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, показал, что большинство американцев считают, что военная операция президента США Дональда Трампа против Ирана зашла слишком далеко.

Социологи отметили, что рейтинг одобрения Трампа остается стабильным, но война против Ирана может быстро превратиться в серьезную политическую обузу для его администрации.

