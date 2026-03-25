Многие американцы считают, что война Трампа против Ирана зашла слишком далеко, - опрос

Значительная часть американцев поддерживает одну из целей Трампа в Иране - предотвращения получения Тегераном ядерного оружия.

Большинство американцев считают, что военная операция президента США Дональда Трампа против Ирана зашла слишком далеко. Многие из них обеспокоены тем, смогут ли они позволить себе бензин.

Результаты опроса, проведенного Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения Трампа остается стабильным, но война против Ирана может быстро превратиться в серьезную политическую обузу для его администрации.

Чем больше всего обеспокоены американцы

Отмечается, что около 59% американцев считают, что военные действия США в Иране зашли слишком далеко. Между тем 45% респондентов заявили, что очень обеспокоены тем, смогут ли они позволить себе купить бензин в ближайшие несколько месяцев.

Также опрос показал, что значительная часть американцев поддерживает одну из целей Трампа в Иране - предотвращения получения Тегераном ядерного оружия. Около двух третей опрошенных заявили, что это должно быть очень важной целью внешней политики США. Однако примерно такой же процент респондентов подчеркнул, что важно не допустить роста цен на нефть и газ в США.

Около 4 из 10 американцев по-прежнему одобряют деятельность Трампа на посту президента. В агентстве отметили, что этот показатель не изменился по сравнению с прошлым месяцем.

Кроме того, около 4 из 10 взрослых американцев считают, что предотвращение угрозы Ираном в адрес Израиля должно быть высоким приоритетом для США. Свержение иранского руководства считается чуть менее важным. Лишь около 3 из 10 опрошенных считают, что для США по крайней мере очень важно заменить иранское правительство на более лояльное к интересам США.

Также выяснилось, что около половины американцев "лишь немного" доверяют Трампу или "совсем не доверяют" ему, когда речь идет о принятии правильных решений по применению военной силы за пределами США. Около 34% взрослых американцев одобряют то, как президент США ведет внешнюю политику.

Демократы и республиканцы по-разному относятся к целям США в Иране

Также в агентстве обратили внимание на то, что поддержание низких цен на заправках - это одна из немногих целей, которая объединяет республиканцев и демократов. Однако обеспокоенность текущей ситуацией распределена неравномерно. Только около 3 из 10 республиканцев заявили, что очень обеспокоены тем, смогут ли они позволить себе бензин в ближайшие несколько месяцев, в отличие от примерно 6 из 10 демократов.

В агентстве добавили, что внимание Трампа к иранской ядерной программе также кажется более убедительным для республиканцев, чем для демократов. Около двух третей американцев считают, что США должны уделять приоритетное внимание предотвращению получения Ираном ядерного оружия, но около 8 из 10 республиканцев считают это по крайней мере очень важным, по сравнению с примерно половиной демократов.

Согласно опросу, около половины республиканцев считают, что военные действия США против Ирана были "примерно правильными", но относительно немногие хотят, чтобы они продолжались. Лишь около 2 из 10 республиканцев считают, что военные действия США не зашли достаточно далеко, в то время как около четверти считают, что они зашли слишком далеко.

Справка. Опрос AP-NORC был проведен с 19 по 23 марта. В нем приняли участие 1 150 взрослых американцев. Погрешность выборки для взрослого населения в целом составляет около 4 процентных пункта.

Трамп заявил, что США уже выиграли войну против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился, что у него никогда не будет ядерного оружия. По его словам, США выиграли эту войну.

Также Трамп сказал, что США уничтожили практически все, что было у Ирана. Он добавил, что Тегеран хочет заключить сделку.

