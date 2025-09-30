Ситуация изменится только если Трамп займет жесткую позицию по отношению к Путину.

Попытки президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине потерпели неудачу, считает ведущий научный сотрудник Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Фредрик Весслау. С начала года американский лидер как минимум семь раз говорил по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пять раз отправлял своего спецпредставителя Стива Уиткоффа на встречи в Москву и даже устроил "пышный саммит" с красной дорожкой на Аляске.

Теперь, похоже, американский президент с опозданием понял, что его усилия не принесли плодов именно из-за Путина, пишет Весслау в своем материале для Politico. На Генассамблее ООН на прошлой неделе Трамп выразил раздражение, заявив, что Россия — это "бумажный тигр", а Украина способна вернуть все территории, захваченные оккупантами.

Остается вопрос, готов ли Трамп подкрепить эти необычно жесткие слова реальными действиями. Пока же его попытки добиться перемирия только отдалили перспективу мира, отметил эксперт. Причина в том, что Трамп, по какой-то причине, абсолютно не желает оказывать давление на Россию.

"Как его случайно подслушали во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме, Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку именно с ним. И хотя он не готов давить на Путина, эскалация, возможно, единственный способ добиться этого", - пишет Весслау.

Не раз он грозил санкциями против России, но "угрозы оказывались пустыми". Сроки приходили и уходили без последствий, а Путин умело подкидывал Трампу "кость", достаточно сочную, чтобы избежать наказания, но без всякого реального содержания, подчеркнул автор.

Теперь Трамп увязывает новые санкции и тарифы против России с отказом Венгрии и Словакии от импорта российского газа. Формально это может укрепить европейскую позицию по отношению к России, но на деле выглядит как отвлечение внимания, позволяющее Трампу не вводить реальные санкции.

Москва, конечно, заметила, что американский лидер всячески избегает реального давления. Это именно та слабость, которую Кремль презирает, но при этом мастерски использует. Вопрос лишь в том, останется ли новый "ястребиный" настрой Трампа пустыми словами.

Путин, со своей стороны, вовсе не заинтересован в перемирии. Он убеждён, что его войска медленно, но верно изматывают оборону Украины, а поддержка Киева на Западе со временем ослабнет. Он полагает, что Россия в итоге добьётся своих целей на поле боя, несмотря на огромные потери в людях и технике. А если и заключать сделку, то чем дольше он протянет, тем выгоднее будут условия.

"Поэтому, не видя реальной перспективы давления со стороны США, Путин лишь наращивает войну: с мая Россия провела несколько массированных ударов дронами и ракетами по Киеву и другим украинским городам. В последние недели Москва целенаправленно била по "центрам принятия решений", уже не заботясь о том, заденет ли атака иностранные посольства", - заявил Весслау.

Если Трамп действительно хочет перемирия, ему необходимо наконец "закрутить гайки" России, изменив расчёты в Москве. Путин должен понять, что ему выгоднее согласиться на перемирие, чем продолжать войну. И именно через эскалацию Трамп может достичь деэскалации, считает эксперт.

Запад может сделать это, введя жёсткие санкции — в первую очередь вторичные санкции — против энергетического экспорта и теневого флота России, а также конфисковав замороженные 300 миллиардов евро российских активов.

Далее, военная помощь Украине должна быть увеличена и количественно, и качественно. Стране необходимы средства для ударов вглубь территории России и официальное разрешение использовать их против военных целей на её территории.

Затем, опираясь на уже проведённую работу по гарантиям безопасности, Европа и США должны вместе взять стратегическую инициативу и развернуть на западе Украины миссию воздушного патрулирования — ещё до перемирия.

Такая миссия должна быть интегрирована в систему ПВО Украины, помогая защищать её от массированных российских атак дронами и ракетами. Наземные комплексы ПВО в Польше и Румынии также могли бы перехватывать российские ракеты и дроны над Украиной до того, как они достигнут воздушного пространства союзников НАТО. Нарушение границ Польши ясно показывает, насколько НАТО необходимо усиливать возможности противодействия дронам, если оно хочет реально сдерживать Россию.

Наконец, союзники по НАТО должны направить в Украину войска в небоевых вспомогательных ролях — обучение, разведка, логистика, — чтобы показать, что они готовы вложить больше сил в этот конфликт. Такие меры стали бы сильным сигналом Москве, что США и Европа готовы резко нарастить давление на Россию — и этого могло бы оказаться достаточно, чтобы подтолкнуть Путина к перемирию.

Ранее УНИАН сообщал, что Запад сделал три жестких шага в ответ на агрессию Путина. Запад более конкретно заявил о создании "стены беспилотников" для защиты восточного фланга НАТО от российского вторжения. Это первый шаг.

А вот в Британии ситуация складывается плохая, по мнению одного из экспертов. Он раскритиковал правительство за отсутствие действительно важных шагов в укреплении оборонноспособности страны в гибридной войне против России.

