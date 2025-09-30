Екатерина Гирнык

Запад наконец действует решительно и сообща.

В течение нескольких недель российский лидер Владимир Путин обрушивал на Европу шквал беспилотников, кибератак и дезинформационных атак. Это фактически было скоординированной попыткой дестабилизировать Запад и заставить европейских граждан усомниться в целесообразности поддержки Украины. Однако теперь, наконец, западные союзники находят способы ответить на агрессию Кремля, пишет The Times.

Как отмечает издание, переломный момент в Европе, возможно, наступил в выходные, когда значительное большинство молдаван, несмотря на мощные российские операции влияния, проголосовали за продолжение проевропейского курса. И настроения меняются по всей Европе.

Как отмечается в статье, сегодняшний более жесткий ответ Запада состоит из трёх компонентов.

Во-первых, Запад более конкретно заявил о создании "стены беспилотников" для защиты восточного фланга НАТО от российского вторжения. Это будет включать современные беспилотники британского производства. Другие границы, например, польско-белорусская граница, будут укреплены Польшей и её союзниками.

Во-вторых, у канцлера Германии Фридриха Мерца есть планы, которые будут представлены на саммите Европейского союза в Копенгагене в четверг, по использованию сотен миллиардов замороженных российских активов для обеспечения беспроцентного кредита Украине в размере 160 миллиардов долларов. Схема Мерца может переломить ситуацию и потребует от украинцев закупать оружие европейского производства.

И в-третьих, 19-й раунд санкций ЕС против России практически готов к запуску. Он направлен на российскую нефтегазовую отрасль и фактически представляет собой своего рода военно-дипломатический манёвр, действующий в сочетании с дальними атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и насосные станции.

Конечно, все эти решения не обеспечат победу в войне в Украине, к тому же, план Мерца по заморозке активов потребует длительного юридического планирования и зависит от того, согласится ли Россия когда-нибудь оплатить восстановление Украины.

"Тем не менее, Запад действует решительно и сообща, и это заслуживает одобрения", - пишет The Times.

Агрессия Путина против Запада

Ранее обозреватели предупреждали, что Путин может доиграться с этими провокациями. Хотя его целью является немного попугать Запад и заставить его тратить деньги на собственную оборону, а не на помощь Украине, эти провокации создают риск случайной эскалации и незапланированного конфликта.

Бывшая глава MI5 Элиза Маннингхэм-Буллер считает, что Запад ошибся, полагая, что послераспада СССР Россия может стать партнером. Она также заявила, что Великобритания, возможно, уже находится в состоянии войны с Россией.

