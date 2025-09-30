Правительство Великобритании, по словам эксперта, должно отвлечься от внутренних распрей и предпринять реальные действия в сфере обороны.

Бывшая глава MI5, Элиза Мэннингем-Буллер считает, что Великобритания уже находится в состоянии гибридной войны с Россией. Но на этом фоне "преступно", что Министерство финансов Великобритании лишь "сводит концы" в оборонном бюджете, вместо того чтобы наращивать военные возможности, считает обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, лейбористы забыли про оборону после первых обнадеживающих заявлений и занялись внутренними распрями и вопросами реформ, а не "реальным врагом у дверей".

"Почти 20 лет назад [кремлевский диктатор] Путин приказал убить Александра Литвиненко [сотрудника КГБ и ФСБ] в Лондоне, а позже было покушение на Сергея Скрипаля [бывшего военного разведчика России] в Солсбери. Было и множество других, менее громких случаев", - рассказал Бреттон-Гордон.

Также он отметил, что многие из самых разрушительных кибератак против Британии несут "русский след", как и серия загадочных пожаров на объектах критической инфраструктуры в последнее время.

"Никого бы особо не удивило, если бы российский криминалитет, связанный с Кремлем, был замешан и в массовой нелегальной миграции по всей Европе. В воскресенье еще тысяча нелегалов прибыла в Британию, и правительство оказалось бессильно остановить этот поток — к очевидной радости Путина, который наблюдает, как рушится наше общество и буксует государственный аппарат под тяжестью этого наплыва", - добавил эксперт.

По его словам, президент США Дональд Трамп заставил Европу хотя бы номинально взять на себя ответственность за собственную оборону. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в начале своего правления тоже казался лидером этого движения, заявляя, что Британия увеличит расходы на оборону и достигнет уровня в 5% ВВП к 2035 году.

Однако 1,5% из этого разрешено тратить на "инфраструктуру", которая может означать все что угодно — от мостов до интернета. Остальные 3,5% тоже, скорее всего, будут включать расходы, далекие от армии и вооружений. Поэтому неизвестно, когда эти цифры реально поднимутся выше нынешних бюджетов, куда уже включены военные пенсии.

"В Минфине используют весь арсенал бухгалтерских трюков, чтобы деньги шли не на новые танки и солдат, а на "переклассификацию" старых расходов как "оборонных". Этой хитрости не верит почти никто, и уж точно не Путин", - подчеркнул Бреттон-Гордон.

В первую очередь, по его словам, необходимо повысить "летальность", в первую очередь, за счет множества дронов. Однако тяжелое вооружение по-прежнему необходимо: та же артиллерия и снаряды к ней остаются решающим фактором в сухопутных боях в Украине, считает он. Также нужен расширенный аналог "Управления специальных операций", сыгравшего огромную роль в победе над последним тираном, угрожавшим Британии во Второй мировой войне.

Именно в сфере спецназа, разведки и других структур, ведущих "неконвенциональную войну", можно наносить России серьезный ущерб сравнительно малыми силами. Украина уже показала это своими глубокими ударами по территории России.

"Мы должны помочь им развить такие возможности и обзавестись ими сами, если хотим победить", - заявил Бреттон-Гордон. И пожелал, чтобы Стармер лично обратился к обществу и заявил, что Британия находится в гибридной войне с Россией. Поэтому нельзя позволить себе ее проиграть.

Правительство должно отвлечься от внутренних споров, соцобеспечения, миграции, налогов и прочего и наконец заняться реальными действиями в сфере обороны "пока не стало слишком поздно", подытожил эксперт.

