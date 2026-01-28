В Белом доме повесили фото Трампа и Путина

Журналистка Элизабет Ландерс, которая и заметила появление совместного фото политиков, отметила, что оно висит рядом с фото Трампа с внучкой.

В вестибюле Белого дома, соединяющем западное крыло с резиденцией, на стене повесили фото президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, сообщила в соцсети Х журналистка Элизабет Ландерс.

Она отметила, что совместное фото лидеров двух стран было, вероятно, сделано во время саммита на Аляске в прошлом году.

"Также я заметила в вестибюле, соединяющем западное крыло с резиденцией, то, чего раньше не видела: фотографию в рамке, на которой изображены президенты Трамп и Путин на летнем саммите в Аляске", - написала Ландерс.

Журналистка добавила, что под этим фото ниже есть еще один снимок, на котором президент США Дональд Трамп позирует с одним из своих внуков.

Ландерс опубликовала фото Путина и Трампа, подтверждающее этот факт.

Ранее УНИАН сообщал, что саммит на Аляске состоялся 15 августа 2025 года и главной его темой была война в Украине. Как писало издание The New York Times, для главы Кремля он стал демонстративным выходом из изоляции после нападения на Украину в 2022 году.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин демонстрировали дружбу и обменивались комплиментами, но в результате не достигли никакого соглашения о прекращении войны в Украине.

Также мы писали, что недавно пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что методы главы Белого дома в политике не очень соответствуют курсу России на формирование многополярного мира. Песков заявил, что Трамп является сторонником решения всего "через колено", по-русски. Он отметил, что те, кто наклоняются, будут и дальше это делать, "главное - этого не делать нам".

