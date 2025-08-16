Путин триумфально вышел из изоляции на Аляске, - NYT

Запад стал символическим прорывом для Путина, который находился в дипломатической изоляции с 2022 года из-за вторжения в Украину.

Президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин провели первый за последние годы высокопоставленный саммит на американской земле. Лидеры демонстрировали дружбу и обменивались комплиментами, однако не достигли никакого соглашения о прекращении войны в Украине. Для Путина этот саммит стал демонстративным выходом из изоляции, пишет The New York Times.

Встреча состоялась на военной базе в Анкоридже. Трамп поприветствовал Путина красной дорожкой, аплодисментами и даже предложил ему прокатиться в президентском лимузине. Оба подчеркивали "значительный прогресс" в переговорах, но никаких конкретных решений не было объявлено.

Путин заявил, что установил с Трампом "хороший и надежный контакт", пригласив его посетить Москву. Трамп в ответ отметил, что это "интересная идея". При этом президент США не упомянул ни о санкциях, ни о военных преступлениях Кремля.

Встреча фактически сняла Путина с международной изоляции, в которой он находился после вторжения в Украину. В то же время президента Украины Владимира Зеленского на саммит не пригласили. Во время переговоров Россия продолжала обстреливать украинские города.

Саммит на Аляске стал первой встречей Дональда Трампа и Владимира Путина после возвращения Трампа в Белый дом. Он состоялся на военной базе США в Анкоридже и имел целью поиск путей прекращения войны в Украине.

Саммит вызвал споры, поскольку критики в США расценили прием Путина как фактическую легитимизацию его политики и военных преступлений.

После саммита Трамп заявил, что лучший способ завершить войну - это мирное соглашение, а не прекращение огня.

