КНДР запустила десяток баллистических ракет в направлении Японии

Япония приступила к анализу запуска и создала антикризисный штаб после новых ракетных испытаний КНДР.

Северная Корея осуществила запуск примерно десяти баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

По данным японского оборонного ведомства, ракеты были запущены в 13:24 по местному времени из района западного побережья КНДР в северо-восточном направлении. Радиолокационные системы Сил самообороны Японии зафиксировали цели почти сразу после старта.

Предварительные оценки свидетельствуют, что ракеты пролетели примерно 340 километров и достигли максимальной высоты около 80 километров.

По информации японской стороны, все снаряды упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Фумио Кисида поручил правительственным структурам активизировать сбор и анализ информации, а также обеспечить готовность к возможным непредвиденным ситуациям.

При аппарате главы правительства уже начал работу специальный антикризисный штаб, который координирует действия министерств и экстренных служб.

Предыдущие испытания в этом году

Ранее, 4 января 2026 года, Северная Корея уже проводила ракетные испытания. Тогда первый запуск был зафиксирован радарами Сил самообороны Японии в 07:54 с западного побережья страны.

Кроме того, на днях лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своей 13-летней дочерью опробовал новые пистолеты во время инспекции завода по производству легкого оружия.

