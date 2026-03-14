КНДР запустила десяток баллистических ракет в направлении Японии

Северная Корея осуществила запуск примерно десяти баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.
По данным японского оборонного ведомства, ракеты были запущены в 13:24 по местному времени из района западного побережья КНДР в северо-восточном направлении. Радиолокационные системы Сил самообороны Японии зафиксировали цели почти сразу после старта.
Предварительные оценки свидетельствуют, что ракеты пролетели примерно 340 километров и достигли максимальной высоты около 80 километров.
По информации японской стороны, все снаряды упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Премьер-министр Фумио Кисида поручил правительственным структурам активизировать сбор и анализ информации, а также обеспечить готовность к возможным непредвиденным ситуациям.
При аппарате главы правительства уже начал работу специальный антикризисный штаб, который координирует действия министерств и экстренных служб.
Предыдущие испытания в этом году
Ранее, 4 января 2026 года, Северная Корея уже проводила ракетные испытания. Тогда первый запуск был зафиксирован радарами Сил самообороны Японии в 07:54 с западного побережья страны.
Кроме того, на днях лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своей 13-летней дочерью опробовал новые пистолеты во время инспекции завода по производству легкого оружия.