Такое случается редко: украинская ПВО сбила все крылатые ракеты РФ во время атаки, – Игнат

Украинская противовоздушная оборона во время очередного массированного удара России смогла сбить все крылатые ракеты, которыми атаковал враг. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, во время атаки Россия применила около 500 средств воздушного нападения. Среди них были ракеты, летящие по баллистической траектории – "Искандер-М", а также две противокорабельные ракеты "Циркон".
По баллистическим целям работали комплексы Patriot, благодаря чему удалось перехватить большинство таких ракет. В то же время украинские силы ПВО достигли редкого результата – стопроцентного сбивания крылатых ракет, в частности типов Х-101 и "Калибр".
"Прежде всего это заслуга пилотов, – отмечает командующий Воздушными Силами работу летчиков F-16 и других, которые сегодня сбили большую часть крылатых ракет. Также зенитчики 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады неплохо поработали именно в сбивании ракет", – сказал Игнат.
Кроме того, весомые результаты показали экипажи дронов-перехватчиков и зенитных дронов, которым удалось уничтожить значительную часть ударных БПЛА. К отражению атаки также присоединились вертолеты армейской авиации и подразделения мобильных огневых групп, на счету которых десятки сбитых целей.
Атака России 14 марта – что известно
В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушные Силы зафиксировали 498 средств воздушного нападения, из них сбили 460 целей.
Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что в результате атаки погибли 4 человека. 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела, трое из них находятся в тяжелом состоянии.