Такое случается редко: украинская ПВО сбила все крылатые ракеты РФ во время атаки, – Игнат

Во время атаки Россия задействовала около 500 средств воздушного нападения.

Украинская противовоздушная оборона во время очередного массированного удара России смогла сбить все крылатые ракеты, которыми атаковал враг. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, во время атаки Россия применила около 500 средств воздушного нападения. Среди них были ракеты, летящие по баллистической траектории – "Искандер-М", а также две противокорабельные ракеты "Циркон".

По баллистическим целям работали комплексы Patriot, благодаря чему удалось перехватить большинство таких ракет. В то же время украинские силы ПВО достигли редкого результата – стопроцентного сбивания крылатых ракет, в частности типов Х-101 и "Калибр".

"Прежде всего это заслуга пилотов, – отмечает командующий Воздушными Силами работу летчиков F-16 и других, которые сегодня сбили большую часть крылатых ракет. Также зенитчики 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады неплохо поработали именно в сбивании ракет", – сказал Игнат.

Кроме того, весомые результаты показали экипажи дронов-перехватчиков и зенитных дронов, которым удалось уничтожить значительную часть ударных БПЛА. К отражению атаки также присоединились вертолеты армейской авиации и подразделения мобильных огневых групп, на счету которых десятки сбитых целей.

Атака России 14 марта – что известно

В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушные Силы зафиксировали 498 средств воздушного нападения, из них сбили 460 целей.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что в результате атаки погибли 4 человека. 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

