Ученые до сих пор спорят о месте этого острова в истории человечества.

Мир полон удивительных мест, где природа, культура и политика переплетаются самым необычным образом. Но среди множества островов лишь один удивляет разнообразием флоры, фауны и человеческих культур.

Разберемся, какой остров управляется тремя странами, включают более 50 этнических групп и насчитывают около 200 живых языков.

На каком острове расположены 3 страны – как так сложилось

Представьте огромный тропический участок суши, со всех сторон окруженный бескрайними морями, населенный сотнями народов и культур и принадлежащий сразу трем суверенным государствам. Звучит как описание выдуманного мира, но такое место на самом деле существует и все еще поражает многих исследователей.

Видео дня

Борнео – остров в самом центре Малайского архипелага, в Юго-Восточной Азии. По величине он занимает третье место, после Гренландии и Новой Гвинеи, с площадью около 748 000 квадратных километров – больше всей Украины.

Главная особенность в данном случае заключается в том, кому принадлежит остров Борнео. Его территория разделена сразу между тремя странами:

Индонезия – ей принадлежит около 73% территории, которая называется Калимантан.

Малайзия – управляет северной частью (штаты Сабах и Саравак).

Бруней – маленькая, но богатая нефтяная страна на севере.

Сложилось это из-за европейской колонизации. В 19 и 20 веках север острова был под контролем Великобритании, а юг стал частью Нидерландской Ост-Индии. Бруней же всегда сохранял автономный статус, и после ухода британцев его монарх избрал путь независимости, удерживая контроль над крупными нефтяными месторождениями прибрежной зоны.

Но это не единственное, чем знаменит остров Борнео. Здесь находятся одни из самых старых тропических лесов на планете, возрастом более 100 миллионов лет, а местная природа – одна из наиболее уникальных на планете: тут живет около 6% всех известных видов животных и растений, большинство из которых нигде более не встречается.

Сегодня население острова составляет более 20 миллионов человек. При этом Борнео считается одним из самых культурно разнообразных регионов в мире: здесь насчитывается более двухсот коренных народов со своими языками, обычаями и традициями.

Дело в том, что на протяжении веков моря и густые джунгли служили естественными, практически непреодолимыми барьерами, позволяя местным народам развиваться в относительной изоляции друг от друга.

Более того, в регионе, где находится остров Борнео, доминирует экваториальный, жаркий и влажный климат, для которого характерна круглогодично высокая температура (27–32°C). В связи с этим крупномасштабное земледелие здесь было весьма сложно организовать, и коренные жители преимущественно питались за счет охоты и собирательства.

