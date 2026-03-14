Искусственный интеллект рассчитал вероятность весенне-летней наступательной кампании.

Новости о том, что летнее наступление РФ - вполне реальная угроза, уже можно встретить на каждом шагу, однако мнения относительно вероятности таких действий со стороны Российской Федерации, разнятся. Мы спросили у искусственного интеллекта, какой прогноз он может дать относительно ближайшего будущего Украины, и полученный ответ заставил задуматься.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Будет ли новое наступление РФ летом 2026 года

ChatGPT на базе модели GPT-5 считает, что РФ готовит наступление, и это не шутки. По его мнению, Россия увеличивает свое военное присутствие - это доказывает высокая концентрация техники и регулярные удары дронами и ракетами по украинским городам. Также искусственный интеллект ссылается на некоторых аналитиков, которые подтверждают готовность российского командования начать наступательные военные действия на востоке и юге Украины весной-летом 2026 года.

ИИ считает, что когда наступление РФ будет, высока вероятность, что под ударом окажется Донецкая область, так как там находятся ключевые транспортные узлы, хотя и без них активные боевые действия в том регионе продолжаются уже несколько лет. Константиновка, Краматорск и Славянск - главные цели по мнению ChatGPT, и если эти города падут, РФ сможет заявить о полном контроле Донецкой области.

Вероятность наступления на Запорожскую область ИИ также оценивает как высокую, особенно он обращает внимание на район Гуляйполя и продвижение войск РФ к Запорожью. Виртуальный помощник пишет, что основополагающим фактором станет то, сможет ли армия Россия перейти реку и прорвать линию обороны.

Интересно, что ни Харьков, ни Сумы ChatGPT не рассматривает как главную цель для наступательной кампании РФ, однако допускает, что операции на этих направлениях могут быть вспомогательными для растягивания украинских сил по линии фронта.

Сама операция, по мнению искусственного интеллекта, не будет похожа на то, что происходило в 2022-м году. В этот раз возможны массивные ракетно-дроновые атаки, активная работа артиллерии противника и задействование малых штурмовых групп. Быстрого прорыва, считает ИИ, не будет, зато возможна позиционная война с малым, но уверенным продвижением.

Кроме того, ChatGPT считает, что существуют факторы, способные сорвать наступление РФ весной-летом 2026 года, среди них:

серьезные потери личного состава в российской армии;

сокрушительные удары украинских сил по тылам (заводам, нефтебазам, предприятиям);

активные поставки западного вооружения.

В целом, ИИ оценивает вероятность наступательных действий со стороны РФ весной-летом 2026 года как высокую, но акцентирует внимание на том, что это, скорее всего, будут локальные тяжелые бои без стратегического прорыва. Также ChatGPT добавил, что действия России направлены на принуждение Украины к переговорам, а не на захват новых территорий.

Искусственный интеллект Claude также ответил, когда будет наступление России на Украину и к чему стоит приготовиться хотя бы морально. Интересно, что со своим "коллегой" нейросеть не согласна - Claude, в отличие от ChatGPT, считает, что крупного наступления ни весной, ни летом 2026 года не будет.

Первым аргументом стало истощение РФ - ИИ пишет, что Россия "просто не потянет" крупную военную кампанию, как в феврале 2022-го или летом 2023-го. Тем не менее, виртуальный помощник допускает возможность ракетно-дроновых атак и медленного продвижения российских войск по линии фронта. Второй причиной, почему Claude считает, что летнее наступление РФ не состоится - отсутствие выгоды для Путина, и любые активные боевые действия приведут к усилению поддержки Украины западными странами, а переговоры будут сорваны.

Более того - виртуальный помощник подчеркивает, что у России сейчас наблюдается серьезная нехватка стратегических резервов, а крупное наступление требует концентрации войск, превосходства в живой силе и технике, запасов оружия и топлива. У РФ, по мнению ИИ, всего этого нет, к тому же, крупное наступление - это риск, и если прорыва не будет, то армия РФ понесет огромные потери, и это повлияет на моральный дух солдат на фронте и граждан страны в тылу. К тому же, Украина, как считает Claude, готова к обороне, поэтому Россия предпочтет медленное методичное продвижение с целью постепенного истощения украинских войск.

Искусственный интеллект пишет, что масштабное летнее наступление РФ маловероятно, зато вполне возможны атаки дронами и ракетами, особенно по городам и энергетическим объектам Харьковской и Донецкой областей. Claude убежден, что Путин будет требовать демилитаризацию Украины, отказ от НАТО и признание оккупированных Россией территорий. Таким образом он хочет получить максимум выгоды на переговорах при минимальных затратах и потерях на фронте. Единственное условие, при котором Claude допускает высокую вероятность наступления РФ - это срыв переговоров со стороны Украины и прекращение поставок вооружения Западом. Тогда, пишет ИИ, президент России сможет воспользоваться ситуацией и попытаться повернуть ее в свою пользу.

