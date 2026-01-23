Трамп о мирных переговорах с Украиной и РФ: Если не встречаться, то ничего не произойдет

Лидер США считает, что главным итогом переговоров станет то, что удастся сохранить много человеческих жизней.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам факт встреч по урегулированию войны в Украине является ключевым.

Об этом он заявил во время общения с прессой после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, комментируя трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби и возможную встречу на уровне лидеров, передают Новости.LIVE.

"Каждый раз, когда мы встречаемся – все хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет. Первые три года они не встречались. При Байдене вообще никто не встречался", – заявил Трамп.

По его словам, переговоры состоятся, и их результат пока открыт. На вопрос о возможных уступках он ответил:

"Я надеюсь, мы спасем много жизней".

января на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Зеленский, – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны... Он приехал и сказал, что хочет договориться", – сказал Трамп после переговоров.

В то же время правитель России Владимир Путин поздно вечером провел встречу с тремя посланцами президента США Дональда Трампа для обсуждения возможного прекращения войны в Украине.

Как отметили в Кремле, встреча длилась около четырех часов и состоялась незадолго до полуночи по московскому времени. Переговоры назвали "содержательными, конструктивными и конфиденциальными".

