'Живой щит' Трампа: Хегсетом могут 'пожертвовать' из-за войны против Ирана, - The Telegraph

Пока Трамп заявляет о скором завершении миссии, Хегсет продолжает бить в барабаны войны.

Когда президент США Дональд Трамп решил начать войну с Ираном, он решил сообщать о причинах этого в основном в коротких беседах с журналистами, которые дозванивались ему на личный номер. Бессистемный подход американского лидера создал вакуум, в который вошел министр обороны США Пит Хегсет, взяв на себя неофициальную роль главного представителя войны.

"Это никогда не должно было быть честным боем, и это не честный бой", – заявил он на пресс-конференции в Пентагоне 4 марта. "Мы бьем их, когда они лежат, именно так и должно быть". В другие моменты мистер Хегсет угрожал обрушить "смерть и разрушение с неба" – "весь день напролет" – и заявлял, что США "сокрушают врага", пишет The Telegraph.

В прошлом году Хегсет переименовал свое ведомство в Министерство войны, и теперь, когда США находятся в состоянии войны, он, похоже, наслаждается каждым моментом. Однако роль лица чрезвычайно дорогостоящего конфликта, который большинство американцев не поддерживает, делает Хегсета уязвимым, отмечают журналисты.

Громоотвод для президента

Считается, что Белый дом намеренно выставил его перед камерами для интервью в таких программах, как "60 минут" на CBS. "Он ненавидит подобные шоу", – сообщил источник. "Он пошел бы на это только в том случае, если бы Трамп сказал: "Эй, не мог бы ты выступить в 60 минутах?"".

Некоторые даже полагают, что президент США видит в Хегсете свою страховку и сознательно занял более умеренную позицию в отношении войны, поощряя своего министра обороны продолжать бить в барабаны, пишет СМИ. В интервью "60 минут", вышедшем в эфир неделю назад, Хегсет заявил, что война "только начинается". Всего через несколько часов президент США объявил, что война "практически завершена", что иранские вооруженные силы фактически уничтожены и что она может закончиться "очень скоро".

"Вполне возможно, что Трамп подставляет его", – сказал бывший чиновник Белого дома времен Трампа. "Его выставили для этого интервью, и если бы они хотели, чтобы он сказал, что дела идут на спад, они бы велели ему это сделать".

Джон Уллиот, ветеран морской пехоты, работавший пресс-секретарем Хегсета в прошлом году, раскритиковал "склонность своего бывшего босса к перформансу" и "самопиару". Это "могло способствовать его карьере в качестве соведущего на кабельных новостях по выходным, но это более чем неуместно для министра обороны, не говоря уже о брифингах по крупной военной операции", – сказал он. "Контраст между спокойным и серьезным подходом генерала Кейна и поведением Хегсета, честно говоря, позорен. Президент Трамп заслуживает большего, как и наши военнослужащие".

Во время брифингов в Пентагоне по поводу войны Хегсета сопровождал уравновешенный генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов. В течение последних двух недель министр метался между воспеванием успехов американских войск, клятвами уничтожить врагов США и оскорблениями в адрес репортеров.

Возникают вопросы о том, сможет ли Хегсет справляться с вопросами, требующими большей деликатности. К примеру, недавно он обрушился с критикой на СМИ за то, что те поместили на первые полосы сообщения о шести американских военнослужащих, погибших в результате удара беспилотника в Кувейте. "Когда прорываются несколько дронов или случаются трагические вещи, это попадает в новости на первую полосу. Я понимаю. Пресса только и хочет выставить президента в дурном свете", – сказал он. Некоторые отметили, что он относится к смертям военного времени как к проблеме пиара.

В какой-то момент ему придется разбираться с результатами расследования Пентагона по поводу удара по школе для девочек в южном Иране, в результате которого погибло более 150 человек, подчеркивают журналисты. Сообщается, что предварительное расследование установило ответственность США.

Выпады Хегсета с трибуны отражают более широкий дерзкий и бескомпромиссный подход администрации Трампа к войне.

Уроки прошлого - будущее под прицелом

Уже не раз министра обороны бросали на растерзание из-за непопулярной войны на Ближнем Востоке. Дональд Рамсфелд, к примеру, был вытеснен Джорджем Бушем-младшим после тяжелых промежуточных выборов 2006 года.

Во время своего второго срока Трамп старался не давать СМИ поводов для радости, увольняя членов своего кабинета. Но на прошлой неделе его терпение лопнуло, и он отправил в отставку Кристи Ноэм, министра внутренней безопасности. Когда в январе агенты иммиграционной службы застрелили двух протестующих в Миннеаполисе, Ноэм заявила, что они были "внутренними террористами", пытавшимися напасть на федеральных чиновников.

Трамп публично возразил ей, заняв более умеренную позицию, и отправил своего "пограничного царя" Тома Хомана взять ситуацию под контроль. Последней каплей стали бурные слушания в Сенате, когда Ноэм настаивала на том, что президент одобрил рекламный ролик стоимостью $220 млн, в котором она была запечатлена верхом на лошади. Сообщается, что Трамп был возмущен как самопиаром, так и утверждением о том, что он одобрил это.

Для министра обороны есть тревожные знаки. Хегсет, как и Ноэм, занял позицию, которая делает его уязвимым для того, чтобы президент мог его "подрезать".

Если Трамп сможет заявить о "выполнении миссии" в Иране, не будучи униженным или втянутым в "вечную войну", то его министр обороны сможет греться в лучах чужой славы. Если нет, то он может оказаться первым в очереди на расстрел. Политическое выживание Хегсета теперь связано с войной и президентом. И то, и другое находится вне его контроля.

Ранее УНИАН сообщал, что перекрытие Ормузского пролива застало Трампа врасплох. Совет национальной безопасности при президенте США не смог полностью учесть то, что некоторые чиновники назвали худшим сценарием, с которым сейчас сталкивается американская администрация.

Кроме того, мы также рассказывали, что глава Пентагона встал на защиту Венса, который против войны в Иране. По словам Хегсета, команда администрации работает слаженно и предлагает президенту различные варианты решений.

Вас также могут заинтересовать новости: