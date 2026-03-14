Циклон с Черного моря принесет в Украину дожди

Погода в Украине будет постепенно меняться.

Рабочая неделя продемонстрировала настоящий весенний характер погоды. В западных областях даже зафиксировали рекордные значения температуры. А в ближайшие дни погода уже начнет меняться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, 14-16 марта постепенно будут происходить изменения в погоде. С востока к нам придет более прохладный воздух, поэтому дневная температура снизится.

Теплее всего будет сегодня на крайнем западе страны, а холоднее всего – 16 марта в юго-восточной части.

14-15 марта ожидается погода без осадков. 16 марта в большинстве областей также будет сухо, однако днем на востоке и юго-востоке страны небольшой циклон с Черного моря затянет небо облаками и вызовет местами небольшой дождь.

В ближайшие дни постепенно станет теплее и в Киеве. В период с 14 по 18 марта темпы потепления несколько замедлятся, особенно в дневные часы.

14–16 марта погодные условия будет формировать область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не прогнозируется. В то же время атмосферное давление будет постепенно снижаться. Начиная с 15 марта, на небе станет больше облаков, однако значительных осадков синоптики пока не ожидают.

В регион начнет поступать более прохладный воздух. В области ночью температура будет колебаться от +3° до -2°, а днем составит +8°…+13°. Ближе к 18 марта дневные показатели снизятся до +5°…+10°.

В самом Киеве ночью ожидается небольшой "минус", тогда как днем температура будет постепенно снижаться: от +11°…+13° 14 марта до +7°…+9° 18 марта.

