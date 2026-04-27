'Переждать' Трампа не выйдет: чиновник США назвал единственный способ спасти НАТО

Необходимо создать новый тип альянса – и как можно скорее.

Предотвратить выход США из НАТО и уберечь Альянс от окончательного развала возможно, однако нужно понимать, что это будет уже не та НАТО, которая существовала последние 77 лет. Чтобы выдержать шквал критики со стороны США, потребуется сформировать совершенно другой Альянс – и как можно скорее. Об этом пишет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке для Politico.

Как пишет чиновник, для Трампа война с Ираном стала испытанием для НАТО, и Альянс его провалил. Теперь президент США рассматривает возможность выхода из орагнизации. Хотя Трамп не сможет выполнить эту угрозу без разрешения Конгресса, которое вряд ли получит, однако в прошлом президенты США и без этого разрешения выходили из договоров – например сам Трамп из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году.

Кроме того, даже без формального выхода Трамп может предпринять множество действий, чтобы подорвать НАТО изнутри. Во-первых, его многочисленные негативные уже ставят под сомнение его приверженность коллективной обороне. Кроме того, он мог бы отдать приказ о сокращении численности войск и возможностей, развернутых в Европе, исключить американских военных из командной структуры НАТО и отказаться от участия в обсуждениях НАТО, что фактически остановило бы любые решения, требующие консенсуса союзников.

Что могут сделать страны-члены НАТО

У союзников есть несколько решений на выбор, пишет Даалдер. Во-первых, они могут попытаться "переждать" Трампа в надежде, что следующий президент подтвердит лидерство США и их приверженность НАТО. Это сработало во время его первого срока, но неясно, сработает ли это снова, поскольку фундаментальное доверие Европы к Америке сломано.

Второй вариант – выбрать самодостаточность и создать подлинно европейскую оборонную и сдерживающую структуру вне НАТО, чтобы обеспечить стратегическую независимость от США. Но это бессмысленно, поскольку новая, чисто европейская структура не будет обладать оперативными, логистическими и институциональными знаниями для организации коллективной обороны, отмечает дипломат.

"Европейский" НАТО

Таким образом, остается третий вариант: старый НАТО, но с совершенно другим подходом, пишет Даалдер:

"США не просто возглавляют Альянс, он является американоцентричным. Военный, разведывательный и дипломатический вклад Америки – это скелетная система, которая поддерживала его работоспособность. Заменить это американское ядро ​​будет непросто. Но это не невозможно".

Европа и Канада обладают коллективными ресурсами, военным опытом, производственными мощностями, техническими возможностями и политической решимостью, необходимой для замены США в ядре системы Альянса.

И хотя страны НАТО отстают от США в инновациях и технологиях, они наверстывают упущенное, в том числе благодаря сотрудничеству с украинскими фирмами, которые превзошли США в области оборонных инноваций и производства по всему миру. Таким образом, сейчас союзникам по НАТО нужно время, чтобы превратить свою решимость и ресурсы в реальные военные возможности подчеркивает аналитик:

"Проблема в том, что это время измеряется годами – возможно, пятью или более – а не месяцами. Более того, скорость успешной трансформации будет определяться степенью сотрудничества со стороны США. Более тесное сотрудничество означает более быстрые изменения, и наоборот".

Трамп и НАТО

Напряженность между США и союзниками обострилась из-за войны в Иране. Часть стран Альянса отказалась поддерживать военную кампанию Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО не поддержали Вашингтон в критический момент и могут не сделать этого снова.

Президент Чехии Петр Павел негативно отнесся к словесным выпадам главы Белого дома Дональда Трампа в адрес союзников в Европе.

"За последние несколько недель Трамп сделал для подрыва авторитета НАТО больше, чем это удалось Владимиру Путину за много лет", – сказал Павел.

