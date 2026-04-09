НАТО оказалось в серьезной опасности из-за войны в Иране, - американский чиновник

Война против Ирана истощила военные ресурсы США.

Частые угрозы президента США Дональда Трампа выйти из НАТО, а также активное использование американскими военными дорогостоящей военной техники в Иране ослабили Альянс. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в интервью Euronews.

По его словам, сейчас НАТО сталкивается с самым серьезным кризисом в своей истории.

"Последние шесть недель нанесли НАТО чрезвычайный ущерб. Мы видим расколотый альянс, что было целью сначала Советского Союза, а затем России на протяжении большей части последних 80 лет", - подчеркнул Даалдер.

Бывший постпред США при НАТО считает, что намеки Трампа на то, что США не будут защищать союзников по НАТО от будущей военной агрессии со стороны России или других противников, дестабилизировали Альянс и пошатнули мировой порядок. Он отметил, что война против Ирана истощила военные ресурсы США, поскольку в ходе бомбардировок были израсходованы значительные запасы перехватчиков и других ракет.

"НАТО, которое действительно находится в состоянии конфликта, НАТО, в котором президент США говорит: "Я не буду вас защищать", – это хороший момент для проверки НАТО, если вы находитесь в Москве. Это также хороший момент для проверки того, что может сойти с рук в Тайване, если вы находитесь в Пекине, потому что большая часть военного потенциала США была переброшена в Персидский залив", - сказал Даалдер.

Также бывший постпред США при НАТО назвал войну против Ирана "стратегической ошибкой исторического масштаба".

Трамп резко раскритиковал НАТО из-за Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО не поддержали Вашингтон в критический момент и могут не сделать этого снова. Сам генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом признал, что "некоторые" союзники не выполнили обязательств, однако подчеркнул, что большинство европейских стран все же оказали помощь.

Напряженность между США и союзниками обострилась из-за войны в Иране. Часть стран альянса отказалась поддерживать военную кампанию Вашингтона.

