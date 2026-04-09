Трамп сделал для подрыва авторитета НАТО больше, чем Путин, – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел планирует возглавить делегацию на саммите НАТО в Анкаре в начале июля.

Президент Чехии Петр Павел негативно отнесся к словесным выпадам главы Белого дома Дональда Трампа в адрес союзников в Европе и Североатлантического альянса, сообщает Seznam Zprávy.

В частности, президент Чехии оценил ущерб, нанесенный НАТО президентами США и России.

"За последние несколько недель Трамп сделал для подрыва авторитета НАТО больше, чем это удалось Владимиру Путину за много лет", – сказал Павел.

Президент Чехии сообщил изданию, что в соответствии со своим конституционным статусом в начале июля он намерен возглавить чешскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре.

В статье отмечается, что представители правительства ранее уже объявили, что не рассчитывают на участие президента в саммите и что Чехию в Анкаре будут представлять только премьер-министр Андрей Бабиш, министр обороны Яромир Зуна и министр иностранных дел Петр Мацинка.

"Министр иностранных дел не может решать, поедет ли президент на встречу глав государств или нет. Он лишь оформляет это решение. Правительство принимает к сведению решение президента и сделает все, чтобы он смог поехать", – отметил Павел.

Он добавил, что именно поэтому сообщил премьер-министру Бабишу письмом о своем решении поехать во главе делегации.

"Я ожидаю, что господин министр поймет, какова его конституционная роль, и выполнит то, что ему скажет премьер-министр", – подчеркнул президент Чехии.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, угрозы президента США Дональда Трампа, а также использование американскими военными дорогостоящей военной техники в Иране ослабили Альянс. Даалдер считает, что сейчас НАТО сталкивается с самым серьезным кризисом в своей истории. Бывший постоянный представитель США при НАТО считает, что намеки Трампа на то, что США не будут защищать союзников по НАТО от возможной военной агрессии России в будущем, пошатнули мировой порядок. Кроме того, война против Ирана исчерпала военные ресурсы США.

Также мы писали, что источники в администрации президента США сообщили WSJ, что Дональд Трамп рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО за то, что они, по его мнению, не оказали должной поддержки США и Израилю во время войны с Ираном. В частности, предложение предусматривает вывод американских войск из стран-членов Организации Североатлантического договора, которые "не оказали должной поддержки в войне с Ираном". Издание сообщило, что эти силы США могут разместить в тех государствах, которые более активно поддерживали военную кампанию на Ближнем Востоке. WSJ пишет, что новый план получил поддержку среди высокопоставленных чиновников администрации.

