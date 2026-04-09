'НАТО не было рядом': Трамп резко раскритиковал Альянс из-за Ирана, Рютте его поддержал

После встречи с генеральным секретарем Марком Рютте Дональд Трамп резко раскритиковал союзников за их позицию по поводу войны в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО не поддержали Вашингтон в критический момент и могут не сделать этого снова. Об этом он написал в соцсети Truth Social после переговоров с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

"НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и его не будет рядом, если оно нам снова понадобится", – написал Трамп.

Также лидер США призвал вспомнить о Гренландии – "большом куске льда, которым плохо управляют".

Кризис в альянсе

Напряженность между США и союзниками обострилась из-за войны в Иране. Часть стран альянса отказалась поддерживать военную кампанию Вашингтона – в частности, не разрешила использовать свое воздушное пространство и не направила военно-морские силы для операций в районе Ормузского пролива.

Сам Марк Рютте после встречи с Трампом признал, что "некоторые" союзники не выполнили обязательств, однако подчеркнул, что большинство европейских стран все же оказали помощь.

"Он явно разочарован многими союзниками по НАТО, и я понимаю его точку зрения. Это была очень откровенная, очень открытая дискуссия, но также дискуссия между двумя хорошими друзьями", – сказал Рютте в программе CNN "The Lead with Jake Tapper" после более чем двух часов в Белом доме, цитирует Reuters.

Трамп против НАТО – последние новости

Напомним, Дональд Трамп не впервые резко высказывается об Альянсе – ранее он называл НАТО "бумажным тигром" и даже угрожал выходом США.

В Белом доме также заявили, что союзники "отвернулись от американского народа", который финансирует их безопасность.

Эксперты предупреждают о серьезном кризисе в трансатлантических отношениях. Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску назвала ситуацию "опасным моментом для альянса".

Несмотря на публичную критику, американские чиновники уверяют, что США остаются верными Альянсу. В то же время дипломаты признают: последствия конфликта могут долго влиять на отношения между Вашингтоном и европейскими столицами.

По данным WSJ, администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по мнению американского лидера, не оказали должной поддержки США и Израилю во время войны с Ираном.

