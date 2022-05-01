Сенатор от республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение Конгресса США резолюцию, которая предусматривает использование Вооруженных сил США для защиты Украины. Резолюция предусматривает разрешение использования военной силы в ответ на сценарии, при которых Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие.
"Поговорив с госсекретарем Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность по поводу применения Путиным химического оружия, я уверен, что США продемонстрируют международному сообществу, что мы не будем терпеть бессмысленного насилия. Мои сотрудники и я с нетерпением ждем встречи с госсекретарем Блинкеном, чтобы обеспечить привлечение России к ответственности за любые и все нарушения международного права. Я ввожу этот AUMF (Authorization for Use of Military Force, "Разрешение на использование военной силы" - УНИАН), как четкую красную линию, чтобы администрация могла принять соответствующие меры, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие.
Мы должны встать на защиту человечества, и мы должны стать вместе с нашими союзниками. Как сказал президент США, Путина надо остановить. Соответственно, главнокомандующий крупнейших в мире Вооруженных сил должен иметь полномочия и средства для принятия необходимых для этого действий", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немцев последовать примеру США и открыть для Украины ленд-лиз. 28 апреля Палата представителей США одобрила ленд-лиз для Украины.