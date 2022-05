В Конгрессе США рассмотрят резолюцию, которая может установить четкую красную линию для России.

Сенатор от республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение Конгресса США резолюцию, которая предусматривает использование Вооруженных сил США для защиты Украины. Резолюция предусматривает разрешение использования военной силы в ответ на сценарии, при которых Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие.

"Поговорив с госсекретарем Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность по поводу применения Путиным химического оружия, я уверен, что США продемонстрируют международному сообществу, что мы не будем терпеть бессмысленного насилия. Мои сотрудники и я с нетерпением ждем встречи с госсекретарем Блинкеном, чтобы обеспечить привлечение России к ответственности за любые и все нарушения международного права. Я ввожу этот AUMF (Authorization for Use of Military Force, "Разрешение на использование военной силы" - УНИАН), как четкую красную линию, чтобы администрация могла принять соответствующие меры, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие.

Мы должны встать на защиту человечества, и мы должны стать вместе с нашими союзниками. Как сказал президент США, Путина надо остановить. Соответственно, главнокомандующий крупнейших в мире Вооруженных сил должен иметь полномочия и средства для принятия необходимых для этого действий", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немцев последовать примеру США и открыть для Украины ленд-лиз. 28 апреля Палата представителей США одобрила ленд-лиз для Украины.

