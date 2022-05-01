Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет видеть "переосмысление в сознании людей".

Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США.

Об этом он сказал в интервью для Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Мельник отвечал на вопрос, какой конкретно поддержки ожидает Украина от Германии:

"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, то это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем самую большую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важными", - сказал Мельник.

Он добавил, что Украина благодарна немцам за самоходные зенитки Gepard, но этого мало.

"Тем более, что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет - чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение", - отметил посол.

Недавно в Конгрессе США одобрили открытие ленд-лиза для Украины. В Германии также подтвердили поставку тяжелого вооружения для ВСУ - 28 апреля Бундестаг принял соответствующий закон.

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