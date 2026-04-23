Недоверие к действиям американских законодателей упало до крайне низких показателей.

Согласно новым опросам, больше американцев верят в фальсификацию высадки на Луну, чем тех, кто одобряет деятельность Конгресса, пишет The Independent.

Лишь 10 процентов американцев удовлетворены работой законодателей на Капитолийском холме, тогда как 86 процентов ее не одобряют – это соответствует рекордно высокому показателю, достигнутому в 2013 году, согласно последнему опросу Gallup.

Для сравнения аналитик данных CNN Гарри Энтен процитировал данные Gallup, которые показывают, что 12 процентов американцев верят, что высадка на Луну "Аполлоном-11" была фальшивкой. Он также добавил данные о том, что 10 процентов жителей США считают, что Земля не является шаром.

Видео дня

"Больше американцев говорят, что высадка на Луну в 1969 году была подделкой, чем тех, кто на самом деле одобряет работу, которую сейчас выполняет Конгресс", – подчеркнул Энтен.

Он считает, что законодатели должны предпринимать хоть какие-то действия, чтобы повысить уровень доверия населения.

Скандалы в Конгрессе

По данным Gallup, три самых значительных всплеска недовольства Конгрессом произошли во время остановки работы правительства или угрозы ее остановки. Сюда входит и последняя остановка работы Министерства внутренней безопасности, которая длится уже 10 недель. Опрос проводится на фоне ряда скандалов, потрясших Конгресс, – и в то время, когда его законодательная деятельность приостановилась.

Ранее в этом месяце конгрессмен Эрик Свалвелл, демократ из Калифорнии, и конгрессмен Тони Гонсалес, республиканец из Техаса, покинули Конгресс в позоре после обвинений в домогательствах. Конгрессмен Кори Миллс, республиканец из Флориды, в настоящее время находится под активным расследованием Комитета по этике Палаты представителей по обвинениям в домогательствах.

Авторы добавили, что в прошлом году было подписано менее 40 законопроектов, что является самым низким показателем законодательной деятельности в первый год современного президентства.

Как война в Иране ослабила США

Напомним, что президент США Дональд Трамп начал войну в Иране без согласия Конгресса. Теперь все больше аналитиков указывают на ошибочность его решения. Среди последствий, ослабляющих США, называют усиление влияния Ирана на мировую экономику из-за контроля над Ормузским проливом; ухудшение военного имиджа Америки в мире; получение убытков союзниками Америки; падение морального авторитета Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: