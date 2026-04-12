Война дала Ирану дополнительный рычаг влияния на мировую экономику.

Президент США Дональд Трамп начал войну в Иране без согласия Конгресса и без поддержки большинства союзников, а теперь, спустя шесть недель, безрассудство этого решения стало еще более очевидным, говорится в редакционной колонке The New York Times.

"Он пренебрежительно относился к тщательному военному планированию и действовал, руководствуясь интуицией и желанием. Он был настолько уверен, что не составил ни одного плана реагирования на очевидный контрход, доступный Ирану: вызвать резкий рост цен на нефть путем блокирования Ормузского пролива", – считают авторы.

Они подчеркнули, что Трамп также не разработал реальной стратегии по обеспечению обогащенного урана, который Иран может использовать для возобновления своей ядерной программы.

"Безответственность Трампа поставила Соединенные Штаты на грань унизительного стратегического поражения", – пишут обозреватели.

По их мнению, война обсторонила как Иран, так и США. Авторы перечислили четыре неудачи для национальных интересов Америки:

Первая – это усиление влияния Ирана на мировую экономику через Ормузский пролив. Раньше Иран не делал этого из-за опасений дополнительных санкций, но война показала лидерам Ирана, что контроль над водным путем является реальной возможностью. Таким образом, Иран получил дипломатические рычаги влияния, о которых мог только мечтать шесть недель назад.

Вторая касается военного восприятия Америки миром. Ведь война в Иране, наряду с помощью США Украине, Израилю и другим союзникам, уничтожила значительную часть арсеналов некоторых видов оружия. Восстановление арсенала до прежнего размера займет годы. Война также показала, что американская армия уязвима перед новыми способами ведения войны: США использовали высокотехнологичные боеприпасы, чтобы уничтожить традиционные воздушные и военно-морские силы Ирана.

Третья неудача – потери для союзников Америки. Союзники отказались поддерживать США в этой войне, не оказали помощи в открытии Ормузского пролива. Такие страны, как Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, большинство стран Западной Европы останутся союзниками в важных аспектах, но они четко дали понять, что больше не считают США надежным другом. Они работают над построением более прочных отношений друг с другом, чтобы иметь возможность лучше противостоять США в будущем.

Четвертая неудача касается морального авторитета Америки. США оставались маяком для многих в мире. Привлекательность Америки проистекает не только из ее процветания, но и из ее свободы и демократических ценностей. А Трамп подрывал эти ценности на протяжении всей своей политической карьеры

Журналисты приходят к выводу, что хотя они против подхода Трампа к управлению страной, они не радуются провалам США в мире. Они подчеркивают, что нет других демократий с экономической и военной мощью, чтобы противостоять Китаю и России:

"Когда Америка слабеет и беднеет, как это произошло в результате войны в Иране, авторитаризм выигрывает".

Они советуют Трампу осознать несостоятельность "импульсивного, самостоятельного подхода", привлечь Конгресс и обратиться за помощью к союзникам Америки, чтобы минимизировать ущерб от своей войны.

Последствия войны в Иране – дополнительные оценки

Напомним, что, по мнению аналитиков, хотя Иран понес огромные потери, политический режим выжил и укрепился, став более радикальным. А контроль над Ормузским проливом усилит его геополитическое влияние.

В свою очередь, США из-за плохого планирования не одержали победы. А глобальный энергетический кризис вызвал новый всплеск инфляции в США и, как следствие, вызвал недовольство войной среди американцев.

В то же время война США и Израиля против Ирана продемонстрировала России ценность этого союзника на Ближнем Востоке. Аналитики говорят, что ни один другой союзник россиян не может себе позволить прямых боевых действий против американской армии.

