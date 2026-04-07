Астронавты миссии Artemis II установили новый рекорд удаленности от Земли (видео)

Четверо астронавтов побили предыдущий рекорд, установленный ещё в 1970 году.

Экипаж миссии Artemis II от NASA достиг наибольшего в истории расстояния от Земли, побив рекорд миссии Apollo 13, когда их корабль Orion вошел в сферу гравитационного влияния Луны, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что это достижение стало знаковым этапом возвращения агентства к пилотируемым миссиям в дальний космос после более чем пяти десятилетий.

Говорится, что четверо астронавтов – Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен – превзошли предыдущий рекорд в 248 655 миль, установленный еще в 1970 году. Ожидается, что во время облета Луны миссия достигнет примерно 252 760 миль от Земли.

По данным СМИ, экипаж движется по так называемой "свободной обратной траектории", которая позволяет кораблю естественным образом вернуться на Землю даже без дополнительных маневров. Сейчас Orion находится в зоне, где гравитация Луны превосходит земную – это критический этап полета.

Помимо рекорда по расстоянию, миссия отметилась еще одним символическим достижением – наземные команды передали, вероятно, самое длинное в истории сообщение "от человека к человеку".

Во время сближения с Луной астронавты наблюдают и документируют ее поверхность, в частности районы на обратной стороне, которые люди никогда раньше не видели непосредственно. Освещение во время облета позволяет лучше разглядеть геологические особенности – хребты и края кратеров.

Ожидается также примерно 40-минутное "радиомолчание", когда корабль пролетит за Луной и временно потеряет связь с Землей. Это запланированный этап, проверяющий автономность систем.

Артемида 2 – значение миссии

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля с космодрома Космический центр Кеннеди на ракете Space Launch System и продлится 10 дней.

После выхода на орбиту корабль совершил маневр для перехода к Луне, а перед этим провел проверки систем на высокой околоземной орбите. Это первый случай, когда Orion работает с экипажем в глубоком космосе, что позволяет протестировать навигацию, жизнеобеспечение, связь и двигательные системы в реальных условиях.

Миссия также имеет историческое значение: Виктор Гловер стал первым темнокожим человеком, совершившим полет вокруг Луны, Кристина Кох – первой женщиной, а Джереми Хансен – первым неамериканцем в такой миссии.

После облета Луны корабль вернется на Землю с приводнением в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Полученные во время полета данные станут основой для следующих миссий программы Artemis, включая будущие высадки людей на Луну и длительные космические экспедиции.

