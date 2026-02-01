Писториус сравнил текущую ситуацию в НАТО с кризисом в 20-летнем браке

По словам Писториуса, внутри НАТО все еще существует единство.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что текущая ситуация в НАТО похожа на кризис в семье после 20 лет брака. Такое заявление он сделал в интервью RND.

У Писториуса спросили, есть ли уверенность в том, что США придут на помощь в случае нападения на одну из стран-членов НАТО. Он признал, что внутри Альянса есть кризис доверия.

"Позвольте мне привести несколько необычное сравнение. Люди, прожившие в браке 20 лет, в какой-то момент могут пережить кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или же меняются приоритеты в собственном взгляде на жизнь. Тогда, упрощенно говоря, возникают два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бегство или борьба", - сказал министр обороны Германии.

Видео дня

По словам Писториуса, внутри НАТО все еще существует единство. Он заверил, что США не собираются покидать Альянс.

"Кстати, единственный, кто выигрывает от этой дискуссии, - это Путин", - подчеркнул министр обороны Германии.

НАТО проводит масштабные учения без США

Ранее The New York Times писало, что в НАТО стартовали крупномасштабные учения Steadfast Dart ("Устойчивая стрела"), в которых принимают участие около 10 000 военнослужащих из 11 стран. Тем не менее, к учениям не присоединились США.

Отмечается, что учения проходят на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес НАТО и служат проверкой способности европейских союзников действовать самостоятельно. Операция должна проверить Силы реагирования НАТО и оценить способность союзников быстро перебрасывать войска и технику с одного конца континента на другой.

Вас также могут заинтересовать новости: