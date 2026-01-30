Министр обороны США не приедет на ключевую встречу НАТО, - Politico

Это уже второй случай, когда высокопоставленные американские чиновники направляют своего заместителя на встречу НАТО.

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на важной встрече министров обороны стран НАТО 12 февраля, что вызывает дополнительные вопросы о приверженности Вашингтона Альянсу.

Как сообщило Politico со ссылкой на источники в США и Европе, вместо Хегсета на встрече должен присутствовать Элбридж Колби, заместитель министра обороны по вопросам оборонной политики. Колби – третий по рангу гражданский чиновник в Пентагоне, занимающий должность в Министерстве обороны, и близкий соратник вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Он считается сторонником жесткой линии в отношении Европы в Пентагоне и убежденным приверженцем изоляционистской внешней политики США, которая выступает за менее активную роль Америки – особенно в военном отношении – во всем мире. Он также отвечает за разработку планов по ожидаемому выводу американских войск из Европы, который неоднократно откладывался.

Колби также отвечал за разработку новой американской оборонной стратегии, опубликованной на прошлой неделе, в которой Европа была понижена в статусе, а Вашингтон заявил, что вместо этого будет "приоритетно" защищать территорию США и Китай.

Это не первый случай, когда Хегсет пропускает встречу НАТО. Но это уже второй случай подряд, когда высокопоставленный американский чиновник пропускает встречу высокого уровня. Ранее госсекретарь США Марко Рубио также направил своего заместителя на встречу министров иностранных дел НАТО в прошлом месяце.

Оана Лунгеску, бывший пресс-секретарь НАТО, заявила, что этот шаг "рискует послать еще один сигнал о том, что США не прислушиваются к опасениям своих союзников так внимательно, как следовало бы".

Тем не менее, считает она, в этом есть и положительный момент: "Элбридж Колби… лучше всего подходит для того, чтобы объяснить намерения и последствия [новой оборонной стратегии США], а также выслушать мнения союзников".

США и Европа

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в этом году не посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вместо этого, по словам организаторов, делегацию США на встрече в феврале возглавит государственный секретарь США Марко Рубио.

Бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис считает, что Альянс без США потерял бы самый большой военный бюджет и оборонно-промышленную базу, но Европа могла бы самостоятельно действовать и строить более сильную панконтинентальную оборону, с возможностью добавления Украины в альянс и сосредоточения на защите соседей, а не на глобальной ответственности.

