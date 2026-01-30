НАТО проводит масштабные учения Steadfast Dart, но без американцев, - NYT

Крупнейшие учения НАТО в этом году проходят без участия США, проверяя способность европейских союзников действовать самостоятельно.

В НАТО стартовали крупномасштабные учения Steadfast Dart ("Устойчивая стрела"), в которых принимают участие около 10 000 военнослужащих из 11 стран, но без участия США - крупнейшего и важнейшего члена альянса, пишет The New York Times.

Учения проходят на фоне критики президента Дональда Трампа в адрес НАТО и служат проверкой способности европейских союзников действовать самостоятельно.

Флотилия и логистика

В испанский порт в 80 км к северо-западу от Гибралтара прибудут четыре турецких корабля, включая новый десантный корабль, способный выполнять функции авианосца. После этого они сформируют флот с испанскими кораблями и обойдут континент, встретившись с судами Франции, Германии, Польши и Нидерландов.

Видео дня

Флот будет доставлять танки, десантные корабли, вертолеты, беспилотники и войска из южной Европы в северную Германию, где запланирована высадка и боевые стрельбы с участием турецких морских пехотинцев.

Цель учений

Операция должна проверить Силы реагирования НАТО и оценить способность союзников быстро перебрасывать войска и технику с одного конца континента на другой.

Лукас Менгелькамп, аналитик Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета, отмечает:

"Эти учения вполне могут дать представление о будущем европеизированного НАТО".

Учения демонстрируют, что даже без США европейские страны способны организовать крупные логистические операции и коллективную оборону.

Европейская инициатива

Учения возглавляет Испания, а Германия будет отвечать за логистику. Это подчеркивает роль Германии как ключевого оборонного центра Европы и крупнейшей обычной армии на континенте.

"В наше время очень важно продемонстрировать единство альянса", – сказал генерал Инго Герхарц из немецких ВВС, добавив, что учения являются "замечательным и важным сигналом" способности южноевропейских стран быстро развертывать силы в Центральной Европе.

Роль США

Хотя американские войска не участвуют напрямую, США все еще играют ключевую роль в планировании и стратегическом надзоре. Американское оборудование, спутниковая разведка и запас ракет дальнего радиуса действия остаются критически важными для полноценной боевой способности НАТО. Герхарц говорит:

"Я не сомневаюсь, что США останутся в НАТО и пойдут с нами, если придется защищать Европу".

Учения Steadfast Dart продлятся до февраля и включают различные виды транспорта – морской, автомобильный и авиационный, а также привлечение коммерческого судоходства.

США отстраняются от НАТО – последние новости

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Пит Хэгсет не будет присутствовать на важной встрече министров обороны стран НАТО 12 февраля, что вызывает дополнительные вопросы о приверженности Вашингтона к Альянсу.

Вместо него на встрече должен присутствовать Элбридж Колби, заместитель министра обороны по вопросам оборонной политики. Колби – третий по рангу гражданский чиновник в Пентагоне, занимающий должность в Министерстве обороны, и близкий соратник вице-президента США Джей Ди Венса.

Вас также могут заинтересовать новости: