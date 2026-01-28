США провели массовую высадку десанта в Японии, - The Defence Blog

Десантирование отрабатывали в условиях экстремально низких температур при поддержке транспортной авиации Воздушных сил США.

Парашютисты Армии США из 11-й воздушно-десантной дивизии в конце января провели масштабную тактическую воздушно-десантную операцию на острове Хоккайдо в Японии.

Как пишет The Defence Blog, высадка десанта состоялась во время двусторонних учений North Wind 26 совместно с Сухопутными силами самообороны Японии.

Командование Армии США в Японии сообщило, что в операции участвовали военнослужащие 3-го батальона 509-го парашютно-пехотного полка 2-й пехотной бригадной боевой группы. Десантирование отрабатывали в условиях экстремально низких температур при поддержке транспортной авиации Воздушных сил США. После приземления подразделения сразу перешли к наземным маневрам, имитирующим боевые действия в сложной местности.

По данным Армии США, воздушная операция стала центральным элементом учений и была направлена на проверку способности к быстрому введению сил, координации подразделений и эффективному управлению войсками в зимних условиях. После десантирования военные выполняли упражнения по стрельбе прямым наведением, отрабатывали перемещение и оборонительные действия, моделируя сценарии, которые используются при планировании операций в северных и арктических регионах.

Как отмечается, учения North Wind 26 проходят с 20 января по 3 февраля и сосредоточены на повышении взаимосовместимости американских и японских подразделений во время действий в холодных и горных районах. Они ежегодно проводятся на Хоккайдо, климат и рельеф которого приближены к условиям, с которыми военные могут столкнуться во время операций в Северо-Восточной Азии.

Арктический компонент и союзное взаимодействие

В командовании Армии США отметили, что 11-я воздушно-десантная дивизия была восстановлена именно для формирования специализированного соединения, способного действовать в условиях холода и Арктики. Ее участие в North Wind 26 отражает стремление армии восстановить масштабные воздушно-десантные и легкопехотные возможности в среде, где ограничено использование механизированной техники и логистики.

Силы самообороны Японии участвовали в учениях вместе с американскими военными, интегрируя наземные маневры, тренировки по связи и логистическое взаимодействие после десантирования. Японские подразделения отрабатывали прием и совместные действия с американскими силами сразу после их ввода, что является важным элементом двустороннего оборонного планирования.

"Учения North Wind являются одними из ряда регулярных совместных маневров США и Японии, направленных на отработку комбинированных операций в максимально приближенных к реальности условиях. Их цель – унифицировать тактики, методы и процедуры, а также проверить способность обеих армий действовать как единая группировка во время высокой интенсивности боевых сценариев", – пишет The Defence Blog.

Проведя масштабное десантирование на Хоккайдо, армия США продемонстрировала способность быстро развертывать боеспособные силы на территории Японии в рамках союзных обязательств. Учения также стали проверкой координации воздушных перевозок, приема войск на земле и обеспечения их устойчивости в зимних условиях – факторов, которые часто являются решающими в реальных операциях.

