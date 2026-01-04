Впервые в году: КНДР запустила баллистику в сторону Японского моря

Запущены две ракеты с западного побережья Северной Кореи.

Северная Корея утром 4 января осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Это стали первые ракетные пуски КНДР в 2026 году, сообщило Министерство обороны Японии.

По данным японского оборонного ведомства, первый запуск был зафиксирован в 07:54 по местному времени. Ракету запустили с западного побережья КНДР, ее полет отслеживался радарами Сил самообороны Японии до момента падения в Японском море.

В Минобороны Японии отметили, что ракета летела по нестандартной траектории. Дальность полета составила около 900 км, а максимальная высота - около 50 км.

Второй запуск был зафиксирован около 08:05. Ракета стартовала из того же района, однако преодолела большее расстояние - около 950 км, при сохранении максимальной высоты полета на уровне 50 км.

По предварительным оценкам, обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Сейчас детали запусков анализируют специалисты Японии, Южной Кореи и США.

Как сообщал УНИАН, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился почти втрое увеличить производство тактического управляемого оружия.

Отмечается, что Ким осмотрел модернизированные производственные линии предприятия, название и местоположение которого не раскрывают. Во время визита он раскритиковал темпы обновления оборонной промышленности и требовал срочных изменений в планировании и организации производства.

