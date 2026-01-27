Город в море: как авианосец USS Abraham Lincoln ежедневно обеспечивает жизнь 5 тысяч человек

Американский авианосец USS Abraham Lincoln во время боевых развертываний фактически функционирует как самодостаточный плавучий город. Корабль обеспечивает жизнедеятельность около 5000 моряков и морских пехотинцев, производя собственную воду и электроэнергию и поддерживая непрерывный ритм боевых операций, пишет Wionews.
Ежедневно камбузы авианосца готовят более 15 тысяч порций еды, работая почти без остановок, чтобы обеспечить экипаж, который несет службу в круглосуточных сменах. Для поддержания физической формы на борту действуют семь полноценных тренажерных залов, что является обязательной частью боевой готовности.
Опреснительные установки корабля производят около 400 тысяч галлонов пресной воды в сутки – для питья, приготовления пищи, стирки и охлаждения ядерных и авиационных систем. Энергетическую автономность обеспечивают два ядерных реактора, которые позволяют кораблю работать более 20 лет без дозаправки.
На борту также функционирует судовой магазин, где моряки могут приобрести базовые товары, а медицинское отделение оборудовано как полноценная больница с 50 койками, операционными и реанимацией. Все члены экипажа проходят подготовку по пожаротушению и ликвидации боевых повреждений.
Пополнение запасов осуществляется с помощью вертикальной поставки – вертолеты доставляют грузы с кораблей обеспечения без прекращения боевого дежурства. Благодаря водоизмещению более 100 тысяч тонн авианосец класса "Нимиц" перевозит более 60 самолетов и выполняет роль полноценной мобильной авиабазы в любой точке мира.