Ключевые мировые лидеры критикуют Европу за бюрократию, слабую оборону и раздробленность, но континент остается важным игроком на мировой арене.

В последнее время Европу критикуют со всех сторон – от Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Владимира Путина и даже Владимира Зеленского. Характерные замечания часто связаны с внутренней политикой их стран, а не только с оценкой континента, пишет The Economist.

"Европейцы слабы и надоедливы", – отмечают мировые лидеры, которые в прошлом конфликтовали между собой.

Американский взгляд: Трамп и Рубио

Президент США Дональд Трамп критикует Европу за неблагодарность и самоуничтожение из-за миграционных проблем.

"Европа становится неузнаваемой из-за мигрантов", – заявил Трамп в Давосе.

Он также критикует альянс НАТО:

"Я знаю, что мы были бы рядом с ними. Я не знаю, были ли бы они рядом с нами".

Государственный секретарь США Марко Рубио добавил: "Франция и Германия экономили на обороне, чтобы избежать сокращения программ социального обеспечения, помощи по безработице, возможности выйти на пенсию в 59 лет и всего остального".

Китайский взгляд: Пекин и Си Цзиньпин

По оценке западных дипломатов, лидеры Китая видят Европу как регион, который легко разделить и который неконкурентоспособен.

"Для Китая уменьшение преимуществ европейского социального договора является утешением", – отмечают аналитики.

Российская перспектива

Презрение президента Путина к Европе имеет исторические и идеологические корни. Прокремлевский политолог Сергей Караганов объясняет:

"России пришлось избавиться от иллюзий относительно Европы и признать, что она является евразийским государством, ориентированным на восток".

Украинская позиция: Зеленский и критика союзников

Президент Украины Владимир Зеленский критикует ЕС за отсутствие решимости. В Давосе украинский лидер назвал Европу "фрагментированным калейдоскопом малых и средних государств", которому не хватает единства.

Несмотря на это, Европа остается щедрым партнером для Украины и оказывает поддержку в борьбе с российской агрессией.

"Европа может быть надоедливой, но не обречена быть слабой", – заключает издание.

Как сообщал УНИАН, Зеленский в своей речи на экономическом форуме раскритиковал Европу за промедление в борьбе с Кремлем. Также президент в очередной раз подчеркнул необходимость создания объединенных вооруженных сил в Европе.

Бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур, который возглавлял ведомство до сентября 2025 года, считает, что европейские лидеры должны извлечь уроки из резкой речи украинского президента Владимира Зеленского в Давосе.

