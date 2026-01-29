'Слабая, но не обреченная': The Economist объяснил, почему мировые лидеры критикуют Европу

В последнее время Европу критикуют со всех сторон – от Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Владимира Путина и даже Владимира Зеленского. Характерные замечания часто связаны с внутренней политикой их стран, а не только с оценкой континента, пишет The Economist.
"Европейцы слабы и надоедливы", – отмечают мировые лидеры, которые в прошлом конфликтовали между собой.
Американский взгляд: Трамп и Рубио
Президент США Дональд Трамп критикует Европу за неблагодарность и самоуничтожение из-за миграционных проблем.
"Европа становится неузнаваемой из-за мигрантов", – заявил Трамп в Давосе.
Он также критикует альянс НАТО:
"Я знаю, что мы были бы рядом с ними. Я не знаю, были ли бы они рядом с нами".
Государственный секретарь США Марко Рубио добавил: "Франция и Германия экономили на обороне, чтобы избежать сокращения программ социального обеспечения, помощи по безработице, возможности выйти на пенсию в 59 лет и всего остального".
Китайский взгляд: Пекин и Си Цзиньпин
По оценке западных дипломатов, лидеры Китая видят Европу как регион, который легко разделить и который неконкурентоспособен.
"Для Китая уменьшение преимуществ европейского социального договора является утешением", – отмечают аналитики.
Российская перспектива
Презрение президента Путина к Европе имеет исторические и идеологические корни. Прокремлевский политолог Сергей Караганов объясняет:
"России пришлось избавиться от иллюзий относительно Европы и признать, что она является евразийским государством, ориентированным на восток".
Украинская позиция: Зеленский и критика союзников
Президент Украины Владимир Зеленский критикует ЕС за отсутствие решимости. В Давосе украинский лидер назвал Европу "фрагментированным калейдоскопом малых и средних государств", которому не хватает единства.
Несмотря на это, Европа остается щедрым партнером для Украины и оказывает поддержку в борьбе с российской агрессией.
"Европа может быть надоедливой, но не обречена быть слабой", – заключает издание.
