Европа должна извлечь уроки из резкой речи Зеленского в Давосе, - экс-глава МИ6

Он назвал речь украинского президента мощной.

Европейские лидеры должны извлечь уроки из резкой речи украинского президента Владимира Зеленского в Давосе.

Об этом заявил бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур, который возглавлял ведомство до сентября 2025 года.

"Мощная речь. Важно, чтобы мы, как европейцы, восприняли откровенные и неудобные месседжи, которые Владимир Зеленский имел для нас", - прокомментировал он.

Видео дня

Речь Зеленского в Давосе

Как сообщал УНИАН, Зеленский в своей речи на экономическом форуме раскритиковал Европу за промедление в борьбе с Кремлем.

Также президент в очередной раз подчеркнул необходимость создания объединенных вооруженных сил в Европе.

Кроме того, президент Украины раскритиковал действия Европы во время кризиса вокруг Гренландии.

"Если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой месседж это посылает? Какой это сигнал Путину, Китаю? И самое главное, какой это сигнал Дании, вашему союзнику? Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", – высказал мнение Зеленский.

В конце речи он заявил, что Европа должна стать сильной, и Украина готова помочь в этом, чтобы гарантировать мир и предотвратить разрушения.

