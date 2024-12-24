Ранее об этом заявлял министр обороны Великобритании Джон Хили.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат.

Как пишет The Times, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер согласился "с важностью уточнения" предложения по обучению украинских солдат для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя.

Уже около 51 000 украинских солдат прошли обучение в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс". Однако, как пишет The Times, отправка военных в Британию предполагает "многоэтапное путешествие".

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"Есть опасения, что украинцы не хотят записываться в армию из-за опасений, что они не получат надлежащей подготовки или оборудования перед отправкой на передовую. Перенос обучения на запад Украины может успокоить тех, кто хочет избежать призыва, и увеличить количество украинцев, проходящих базовый курс", - говорится в статье

До войны британские войска обучали украинских солдат на западе Украины, и в стране все еще проводят обучение небольшое количество британских военных медиков.

Британия может обучать украинских военных в Украине

Ранее о том, что британские войска могут отправиться в Украину для подготовки солдат ВСУ, заявлял министр обороны Великобритании Джон Хили. Он стал первым представителем правительства, который публично поддержал этот шаг.

Учебные базы на западе Украины находятся в сотнях миль от линии фронта, но в прошлом подвергались ударам РФ, и западные чиновники ранее выражали опасения, что любые британские войска на территории Украины станут "мишенями" для российских ракет.

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