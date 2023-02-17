В пятницу, 17 февраля, в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военных завершила обучение на базе США в Германии.
Как пишет CNN речь идет о группе из 635 украинцев, которые находились на полигоне Графенвер. Согласно заявлению Пентагона, во время учений США проводят собственную общевоинский подготовку и демонстрируют маневры. Отмечается, что украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.
Сейчас уже вторая группа из 710 украинских военнослужащих проходит пятинедельные курсы. Их будут обучать маневрам, медицинской и начальной подготовке. Кроме этого, солдаты будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и M109 Paladin, самоходной гаубицы, об отправке в Украину недавно объявили США.
Добавляется, что на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих начнут обучение на боевых машинах Stryker.
Обучение украинских военных
18 января украинские военные уже прибыли в США, чтобы пройти обучение на системах Patriot. Тогда же стартовали учения в Германии.
По данным Военно-Воздушных сил Германии, обучение украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot продвигается быстрыми темпами.
12 февраля в ВСУ показали кадры по обучению украинских военных в Британии. В программу входит отработка действий в наступлении и обороне.