Сейчас уже вторая группа из 710 украинских военнослужащих начала тренировки.

В пятницу, 17 февраля, в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военных завершила обучение на базе США в Германии.

Как пишет CNN речь идет о группе из 635 украинцев, которые находились на полигоне Графенвер. Согласно заявлению Пентагона, во время учений США проводят собственную общевоинский подготовку и демонстрируют маневры. Отмечается, что украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

Сейчас уже вторая группа из 710 украинских военнослужащих проходит пятинедельные курсы. Их будут обучать маневрам, медицинской и начальной подготовке. Кроме этого, солдаты будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и M109 Paladin, самоходной гаубицы, об отправке в Украину недавно объявили США.

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Добавляется, что на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих начнут обучение на боевых машинах Stryker.

Обучение украинских военных

18 января украинские военные уже прибыли в США, чтобы пройти обучение на системах Patriot. Тогда же стартовали учения в Германии.

По данным Военно-Воздушных сил Германии, обучение украинских военнослужащих работе с ЗРК Patriot продвигается быстрыми темпами.

12 февраля в ВСУ показали кадры по обучению украинских военных в Британии. В программу входит отработка действий в наступлении и обороне.

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