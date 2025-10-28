Такой шаг будет сделан только тогда, когда ситуация с безопасностью в Украине станет другой.

Европейские военные чиновники разрабатывают планы по переносу обучения украинских солдат из Европы в Украину после достижения прекращения огня, а также по возможной адаптации обучения к новым условиям безопасности. Об этом заявил председатель Военного комитета ЕС, генерал Шон Кленси в интервью Euractiv.

По его словам, миссия ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM) "должна будет эволюционировать" в случае прекращения огня с Россией.

Кленси подчеркнул, что для блока EUMAM является конкретным способом предоставить Украине гарантии безопасности путем укрепления ее армии. Известно, что высшие военные чиновники ЕС пока планируют перенести учения EUMAM в Украину, однако это произойдет только "когда позволят условия", ведь ничего не может произойти, пока не прекратятся боевые действия.

Видео дня

"Идея переноса обучения была выдвинута более года назад, но страны-члены ЕС в конечном итоге решили не поддерживать это предложение. Сейчас возобновление усилий администрации США по прекращению войны в Украине придало этой идее новый импульс, и планирование продолжается", - добавили в Euractiv.

Что известно о миссии EUMAM

Миссия, подобная британской программе Interflex, ежемесячно обучает тысячи украинцев боевым навыкам. В целом страны ЕС в рамках этих учений за более чем три года подготовили более 81 тысячи солдат на территории блока, а именно в Польше и Германии.

Кленси отметил, что "разумно" планировать перенос тренировок ЕС в Украину, ведь это ускорит процесс принятия решений.

Однако европейские страны должны будут решить, готовы ли они отправлять своих инструкторов в Украину и когда именно. По словам генерала, некоторые государства-члены "возможно, будут иметь предостережения, поскольку они желают оказать поддержку, но не принимать непосредственного участия" в такой миссии.

Председатель Военного комитета ЕС добавил, что если учения перенесут в Украину, его часть останется на территории Европейского Союза.

"Модель, вероятно, будет гибридной, как в ЕС, так и в Украине", - отметил он.

Когда у Кленси спросили, может ли миссия обеспечить подготовку пилотов истребителей, учитывая, что Украина планирует приобрести более 100 самолетов, он отказался ответить.

Однако он подчеркнул, что ЕС придется поддерживать Украину на суше, море и в воздухе, а также в обучении в случае прекращения огня.

Европа и Украина - последние новости

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами, ведь эта зима решающая. По его словам, Украина должна сохранить способность обороняться.

"Мы должны усилить давление на Путина и отстаивать наши европейские ценности - быть объединенными и готовыми нести ответственность за мир в рамках крепкого европейского партнерства", - отметил Вадефуль.

В то же время Bloomberg сообщал, что Европа и Украина готовят 12-пунктовый план прекращения войны с Россией. В частности план предусматривает возвращение всех депортированных украинских детей, обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности, финансирование восстановления страны и ускоренный путь к вступлению в Европейский Союз.

Также санкции против России будут постепенно смягчаться, но около 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка РФ вернутся только после того, как Москва согласится сделать вклад в послевоенное восстановление Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: