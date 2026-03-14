Известная украинская актриса резко высказалась о мобилизации и отношениях с военным

Возлюбленный артистки сразу после начала широкомасштабной войны пошел добровольцем на фронт.

Известная украинская актриса Анастасия Пустовит сделала новое заявление об отношениях с возлюбленным, который сразу после начала широкомасштабной войны пошел добровольцем на фронт. Как рассказала она hromadske, они начали встречаться в 2021 году и планировали съехаться, но вот уже четыре года живут на расстоянии.

"Все, кто находится в отношениях с военнослужащими, пытаются их сохранить, проходят очень непростой опыт. Единственный работающий совет - это говорить. У вас есть рот - им нужно говорить. И есть уши - ими надо слушать", - посоветовала она.

Имя своего избранника актриса не назвала из-за особенностей его службы. При этом она дала понять, что тему мобилизации воспринимает болезненно.

"Мой мужчина ушел добровольцем и четыре года своей жизни отдал войне. Его никто не заменяет. Люди продолжают жить своей жизнью, я в частности. Военные платят сверхвысокую цену. Это годы жизни, которые ты не прожил своими мечтами, амбициями, целями. Ты отдал их стране", - отметила Пустовит.

Актриса добавила, что гораздо страшнее, чем воевать, - оказаться в оккупации.

"Мне, возможно, легче об этом говорить, потому что я не военнослужащая. Но я задаю эти вопросы и себе. Какой выбор я сделала? Что осознала? Я не могу всю жизнь прикрываться тем, что мой партнер - военный", - заявила Пустовит.

