Мужчина увидел во дворе маленький пушистый комочек: находка полностью изменила его день

Во Флориде мужчина неожиданно для себя стал спасителем сразу двух совят.

Однажды утром Дэн Джордан собирался на работу и уже выезжал со двора, когда заметил на земле маленький пушистый комочек. Заинтересовавшись, он вышел из машины и понял, что перед ним птенец большой рогатой совы, который, вероятно, выпал из гнезда.

Как пишет The Dodo, планы на день пришлось изменить. Вместо работы Джордан аккуратно взял совёнка и отвёз его в центр спасения диких животных.

По словам директора центра Криса Портера, птенец был в хорошем состоянии. Он объяснил, что совята нередко выпадают из гнёзд, но благодаря мягкому пуху часто остаются невредимыми.

Во многих приютах такого птенца оставили бы и вырастили до момента, когда его можно будет выпустить на волю. Однако в этом центре стараются по возможности возвращать детёнышей их родителям. Поэтому сотрудники решили найти гнездо.

На участке росло множество дубов, и поиски заняли некоторое время. Вскоре команда обнаружила гнездо на земле, а когда посмотрела вверх, заметила ещё одного совёнка, который изо всех сил держался на ветке.

После того как второго птенца сняли с дерева, специалисты соорудили высоко на дереве специальную платформу, чтобы безопасно вернуть туда малышей. Всё это время неподалёку находилась их мать.

По словам Портера, он понял это по защитным крикам совы – она наблюдала за происходящим рядом.

Когда платформа была готова, нужно было поднять на неё совят. Джордан, владелец ландшафтной компании, как раз оказался подходящим человеком для такой задачи.

Когда люди отошли, сова-мать прилетела к платформе и наконец воссоединилась со своими птенцами. Для спасателей это стало ещё одной успешной историей помощи диким животным.

В центре отметили, что их главная цель – не просто выхаживать птенцов, а по возможности сохранять семьи животных вместе. Именно такие воссоединения они считают настоящей победой.

