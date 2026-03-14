США перебросили десятки истребителей-невидимок F-35A на 'задний двор' Китая: в чем причина

Развертывание 48 новейших истребителей F-35A Lightning II на японской авиабазе Мисава знаменует собой новый этап в противостоянии США и КНР.

48 новых стелс-истребителей F-35A Lightning II вскоре будут базироваться в Японии. И очевидная причина тому – Китай. Место расположения этих истребителей хорошо знакомо американским военным. Войска США впервые прибыли на японскую авиабазу Мисава в 1945 году после окончания Второй мировой войны и сохраняют присутствие до сих пор, поэтому логично, что теперь США добавляют больше F-35 в этот регион.

Тактические и стратегические преимущества многогранны: этот шаг не только приближает F-35 к потенциальной зоне защиты Тайваня, но и позиционирует ударную мощь 5-го поколения для атак на материковый Китай в случае необходимости, причем без обязательного использования "невидимых" заправщиков для увеличения дальности, пишет 19fortyfive.

F-35 может достигать дальности от 1600 до 2100 км, поэтому эксплуатация наземных F-35A с японских островов и прибрежных районов значительно расширяет "охват" самолетов 5-го поколения на Тихоокеанском театре военных действий. Преимущества базирования F-35 в Японии выходят далеко за рамки ценности территориальной близости и включают в себя огромные сетевые возможности.

В последние годы Силы самообороны Японии инвестировали миллиарды долларов в приобретение самолетов F-35 и теперь регулярно эксплуатируют F-35B с вертикальным взлетом и посадкой с десантных кораблей и малых мини-авианосцев в Тихом океане.

В 2024 году Морские силы самообороны Японии (JMSDF) опубликували фотографии японских мини-авианосцев, на которых запечатлен перепроектированный или переоборудованный вертолетоносец – десантный корабль. Названный JS Kaga, этот авианосец новой конфигурации предназначен для перевозки F-35, войск, вертолетов и других средств проецирования силы и обеспечения атак.

Судно имеет максимальное водоизмещение 27 000 тонн при полной нагрузке и полетную палубу длиной 248 метров, что значительно меньше авианосцев ВМС США, водоизмещение которых превышает 100 000 тонн.

Американо-японские истребители F-35

Отработка полетов F-35B с японских кораблей велась в течение нескольких лет: Корпус морской пехоты США проводил совместные американо-японские многонациональные учения, в ходе которых F-35B морской пехоты приземлялись на японские военные корабли. Это явно послужило предвестником того, что происходит сейчас с растущим флотом японских "мини-авианосцев".

Способность усилить японские морские силы F-35 американскими самолетами F-35A может оказаться решающей в любом потенциальном столкновении в Тихом океане. Это позволит сосредоточить авиационную мощь 5-го поколения в крупных, эффективных формированиях вдоль периметра в Тихом океане – от Японии до Корейского полуострова и далее до Филиппин и Австралии.

Это могло бы, по сути, почти окружить китайское побережье истребителями F-35 или, по крайней мере, сформировать полукруглую расширенную сферу воздушной границы для защиты от воздушных и наземных сил НОАК или нападения на них.

Преимущество японских мини-авианосцев

Эта возможность весьма значительна, поскольку США и их японские союзники потенциально могут действовать с решающим преимуществом в воздухе 5-го поколения. Китай эксплуатирует J-20, но это платформа наземного базирования, неспособная проецировать силу с океана; J-20 также может быть более уязвим для F-35 и F-22, в зависимости от дальности и точности его датчиков, а также дальности и кучности его систем вооружения.

В любом случае, США и их союзники все чаще оказываются в положении, позволяющем развернуть крупные силы F-35 для противодействия Китаю или его сдерживания с воздуха. Такое тактическое мышление, вероятно, является веской причиной того, почему Министерство обороны Японии одновременно закупает F-35 и строит мини-авианосцы.

Учитывая этот сценарий угроз, вполне логично, что японские JMSDF и США будут ускоренно закупать F-35B и F-35C для региона. Все F-35 работают с защищенным высокоскоростным каналом передачи данных под названием Multi-Function Advanced Data Link (MADL), который обеспечивает сетевое взаимодействие между всеми странами, эксплуатирующими F-35.

Это позволяет создавать многонациональное крупномасштабное полукруглое построение F-35 с участием ВМС США, Южной Кореи и даже Австралии и Сингапура дальше на юге. Дополнительные базы, создаваемые на Филиппинах, также могут предоставить США и их союзникам возможность развернуть там F-35 и "заполнить" брешь в полукруге между Японией, Австралией и Сингапуром.

