Италия может лишить гражданства миллионы людей: юристы в панике

Судебное решение в поддержку нового закона может лишить миллионы потомков итальянцев, проживающих за рубежом, права на получение гражданства.

Италия может существенно ограничить право на гражданство для людей с итальянскими корнями, родившихся за рубежом. Конституционный суд Италии дал понять, что поддержит позицию правительства в отношении спорного закона 2025 года, который значительно сужает возможность получить гражданство по происхождению, сообщает CNN.

Новый закон был принят в марте 2025 года посредством чрезвычайного правительственного указа. Его обжаловали судьи из Турина, поставив под сомнение соответствие документа конституции.

Однако суд заявил, что поднятые вопросы "частично необоснованны и частично неприемлемы". Подробный вердикт ожидается в ближайшие недели, но само заявление уже сигнализирует о поддержке правительственных изменений.

Конец традиционного принципа гражданства

Со времени создания итальянского государства в 1861 году гражданство страны основывалось на принципе ius sanguinis – праве крови. Это означало, что ребенок гражданина Италии автоматически считается итальянцем независимо от места рождения.

Такой принцип был закреплен в гражданском кодексе 1865 года и позже подтвержден законами 1912 и 1992 годов. Именно он позволял миллионам потомков эмигрантов претендовать на итальянский паспорт.

Что меняет новый закон

Согласно новым правилам, гражданство смогут получить только те люди, чьи родители или бабушка и дедушка родились в Италии. Кроме того, эти родственники должны иметь исключительно итальянское гражданство на момент рождения потомка или на момент своей смерти.

Фактически это значительно ограничивает возможность получения двойного гражданства для представителей итальянской диаспоры.

Почему власти решили изменить правила

По данным Министерства иностранных дел Италии, количество граждан Италии, проживающих за рубежом, выросло с 4,6 миллиона в 2014 году до 6,4 миллиона в 2024 году.

Консульства страны перегружены заявлениями. Например, в Аргентине итальянские дипломатические учреждения только в 2024 году обработали около 30 тысяч заявок на гражданство.

Юристы, выступающие против нового закона, утверждают, что он может лишить права на гражданство миллионы людей, считающих себя потомками итальянцев.

Адвокаты уже заявили, что борьба будет продолжаться. Дела могут быть переданы в европейские суды, а также рассматриваться в Кассационном суде Италии.

