78-летний курьер заработал больше 700 тысяч долларов после одной доставки: как это произошло

Эта невероятная сумма позволит супругам, оказавшимся в сложном финансовом положении, наконец-то выйти на заслуженный отдых.

Простая доставка из Starbucks в Теннесси преобразила жизнь 78-летнего водителя DoorDash и его жены после того, как вирусное видео побудило незнакомцев по всей стране пожертвовать более полумиллиона долларов, чтобы помочь паре выйти на пенсию.

Ричард Палли осуществлял доставки вместе со своей женой Брендой, чтобы помочь покрыть расходы на жизнь после того, как она потеряла работу, пишет NBC 6. "Когда тебе уже глубоко за семьдесят, работодатели в очередь не выстраиваются", – поделилась Бренда в интервью, вспоминая, как им пришлось искать подработку, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

История супругов стала известна благодаря Бриттани Смит из Манчестера, которая выложила запись со своей видеокамеры на двери. На видео было запечатлено, как Ричард медленно поднимается по ступеням к ее крыльцу, держась за перила, чтобы доставить заказ.

Смит опубликовала ролик в сети с призывом к сообществу: "Помогите мне найти этого драгоценного человека! Почему он вынужден работать в DoorDash. Его зовут Ричард! Помогите мне найти его". В течение нескольких часов пост получил широкое распространение. Позже Смит сообщила подписчикам, что нашла его, написав: "Он замечательный, и он работает не потому, что хочет. Он работает, потому что должен".

Вскоре Смит запустила кампанию на GoFundMe, и пожертвования выросли далеко за пределы того, что супруги Палли могли себе представить. Когда пара встретилась со Смит и ее дочерью в местном ресторане, она поделилась ошеломляющей итоговой суммой, которая поступила на счет.

"Это снимает с нас огромное давление", – сказал Ричард, добавив, что поддержка "снова делает жизнь пригодной для жизни". Бренда, которая в последние годы столкнулась с растущими медицинскими расходами, была так же потрясена щедростью. "Просто действительно трудно поверить, что есть так много людей, которые настолько щедры, чтобы попытаться помочь нам", – сказала она. "Люди, которые нас даже не знают".

По состоянию на субботу, 14 марта, пожертвования превысили 780 000 долларов, чего достаточно, чтобы давняя пара смогла оставить работу по доставке и, наконец, насладиться выходом на пенсию, что они когда-то планировали. Размышляя о женщине, которая все это начала, Бренда добавила: "Я просто не могу поверить, что кто-то может быть настолько заботливым, чтобы организовать это для нас".

А для Смит связь, которую она почувствовала, была простой и искренней: "Я не знаю. Просто я люблю этого человека".

